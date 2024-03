ФБР признало, что американский летчик Грэй передал секретные фотографии антиправительственной группировке, для связи они использовали Discord

Согласно расследованию ФБР, опубликованному в ноябре 2022 года, бывший американский летчик, 28-летний Джейсон Грей, предположительно передал секретную фотографию членам антиправительственной группировки через Discord.

Фото: openverse by Federal Bureau of Investigation (FBI) is licensed under "May 2018: FBI Academy Gym Seal" by Federal Bureau of Investigation (FBI) is marked with Public Domain Mark 1.0.