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ФБР признало, что американский летчик Грэй передал секретные фотографии антиправительственной группировке, для связи они использовали Discord

Axios: американский летчик передал секретные фото антиправительственной группировке

1:59
Мир

Согласно расследованию ФБР, опубликованному в ноябре 2022 года, бывший американский летчик, 28-летний Джейсон Грей, предположительно передал секретную фотографию членам антиправительственной группировки через Discord.

Axios: американский летчик передал секретные фото антиправительственной группировке
Фото: openverse by Federal Bureau of Investigation (FBI) is licensed under "May 2018: FBI Academy Gym Seal" by Federal Bureau of Investigation (FBI) is marked with Public Domain Mark 1.0.

Портал утверждает, что 28-летний Джейсон Грей, ранее служивший летчиком, поделился потенциально засекреченными снимками, которые он, вероятно, получил благодаря доступу к разведданным АНБ во время пребывания на Аляске.

Грей признал, что создал страницу в Facebook* для сторонников ультраправого движения "Бугало Бойз", которое выступает за гражданскую войну в США. В результате Министерство обороны и Агентство национальной безопасности немедленно лишили Грея доступа к секретной информации.

Хотя Грея не обвиняли в утечке секретных документов, опубликованная им фотография не получила широкого распространения. Следователи установили, что изображение было передано еще семью людьми, которых к моменту публикации отчета ФБР не удалось идентифицировать.

Во время обыска дома Грея были обнаружены сотни изображений, демонстрирующих сексуальное насилие над детьми. Впоследствии он признал себя виновным в распространении детской порнографии. В ноябре 2023 года Грей был приговорен к 60 месяцам тюремного заключения за это преступление.

Ранее Джек Тейшейра, фигурант дела об утечке документов Пентагона, признал свою вину и согласился на тюремный срок в 16 лет. Тейшейра, военнослужащий ВВС Национальной гвардии США, начал публиковать секретные документы в Discord в феврале 2022 года, вскоре после начала специальной военной операции России на Украине. По его словам, его мотивом было разочарование конфликтом и убеждение, что Россия и Украина должны найти больше точек соприкосновения.

* — Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

 

 

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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