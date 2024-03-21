Президент Франции Макрон увлекся боксом: поможет ли спорт в политических играх?

Боксер Кудряшов пожелал Макрону удачи в занятиях боксом, а не в фотосессиях

По мнению бывшего обладателя интернационального пояса Всемирной боксерской ассоциации в первом тяжелом весе Дмитрия Кудряшова, президент Франции Эмманюэль Макрон может укрепить свои позиции, занимаясь боксом.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License

В беседе с ТАСС он заявил, что для достижения успеха в этом деле необходимо больше внимания уделять тренировкам, а не публичным фотосессиям.

Напомним, недавно в социальных сетях появились фотографии, на которых глава французского государства занимается боксом.