Президент Франции Макрон увлекся боксом: поможет ли спорт в политических играх?

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Боксер Кудряшов пожелал Макрону удачи в занятиях боксом, а не в фотосессиях

Мир » Европа

По мнению бывшего обладателя интернационального пояса Всемирной боксерской ассоциации в первом тяжелом весе Дмитрия Кудряшова, президент Франции Эмманюэль Макрон может укрепить свои позиции, занимаясь боксом.

Боксер Кудряшов пожелал Макрону удачи в занятиях боксом, а не в фотосессиях
Фото: kremlin.ru by Администрация Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License

В беседе с ТАСС он заявил, что для достижения успеха в этом деле необходимо больше внимания уделять тренировкам, а не публичным фотосессиям.

Напомним, недавно в социальных сетях появились фотографии, на которых глава французского государства занимается боксом.

"Бокс делает человека сильнее, увереннее, мужественнее. Но это только если им заниматься, а не участвовать в фотосессиях и выкладывать фотографии", — сказал Кудряшов.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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