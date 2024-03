Президент Франции Макрон увлекся боксом: поможет ли спорт в политических играх?

По мнению бывшего обладателя интернационального пояса Всемирной боксерской ассоциации в первом тяжелом весе Дмитрия Кудряшова, президент Франции Эмманюэль Макрон может укрепить свои позиции, занимаясь боксом.

Фото: kremlin.ru by Администрация Президента Российской Федерации is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License