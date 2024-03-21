Президент Франции Макрон увлекся боксом: поможет ли спорт в политических играх?

По мнению бывшего обладателя интернационального пояса Всемирной боксерской ассоциации в первом тяжелом весе Дмитрия Кудряшова, президент Франции Эмманюэль Макрон может укрепить свои позиции, занимаясь боксом.
В беседе с ТАСС он заявил, что для достижения успеха в этом деле необходимо больше внимания уделять тренировкам, а не публичным фотосессиям.
Напомним, недавно в социальных сетях появились фотографии, на которых глава французского государства занимается боксом.
"Бокс делает человека сильнее, увереннее, мужественнее. Но это только если им заниматься, а не участвовать в фотосессиях и выкладывать фотографии", — сказал Кудряшов.
В Анталии немецкие туристы представляют серьёзную конкуренцию российским, и турецкие эксперты смотрят на это с оптимизмом.