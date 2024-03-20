Жертвы оккупации и колонизации: США намерены "доить" страны ЕС до полного истощения

Блогер "Голос Мордора" заявил, что США будут "доить" страны ЕС до полного истощения

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Страны Евросоюза теряют свой суверенитет и превращаются в провинции, становясь колонией Соединённых Штатов, которые будут эксплуатировать их без пощады. Этот вывод сделал автор Telegram-канала "Голос Мордора" в колонке для Телеканала"360".

Фото: Own work by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden is licensed under https://www.flickr.com/photos/dahlstroms/4768764591/

Он отметил, что глава Еврокомиссии направил письмо лидерам стран Евросоюза, предлагая на саммите перевести экономику на "военные рельсы". Это решение напоминает практику ЦК КПСС, которое диктовало решения всему союзу.

Другим важным изменением является создание Еврокомиссией механизма принятия новых членов без согласия всех стран. Эти изменения подтверждают, что процесс формирования европейского рейха как колонии США почти завершён, а страны ЕС теряют свой суверенитет.

"То есть основополагающий принцип Евросоюза попросту выкидывается на свалку. И можно констатировать, что процесс создания четвёртого европейского рейха, который к тому же является полной и абсолютной колонией США, практически завершён", — отметил эксперт.

В результате страны ЕС станут жертвами оккупации и колонизации.