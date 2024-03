Жертвы оккупации и колонизации: США намерены "доить" страны ЕС до полного истощения

Страны Евросоюза теряют свой суверенитет и превращаются в провинции, становясь колонией Соединённых Штатов, которые будут эксплуатировать их без пощады. Этот вывод сделал автор Telegram-канала "Голос Мордора" в колонке для Телеканала"360".

Фото: Own work by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden is licensed under https://www.flickr.com/photos/dahlstroms/4768764591/