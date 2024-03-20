Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как экономить и копить деньги при маленькой зарплате
Ошибки в цифрах, которые сделают ваш загранпаспорт недействительным
Светлана Лобода стала брюнеткой: "Личный вызов миру"
Reuters: Нидерланды передадут Украине истребители F-16 во второй половине года
JPR: новый метод идентификации выявил неизвестные микробы-экстремофилы
Сорт томатов "Панинские"
Украинский чиновник публично оскорбил представителя китайской дипломатии
Ветеринары рассказали, когда пора вести собаку к стоматологу
Как правильно ходить по лестнице, чтобы похудеть
Жертвы оккупации и колонизации: США намерены "доить" страны ЕС до полного истощения

Блогер "Голос Мордора" заявил, что США будут "доить" страны ЕС до полного истощения

1:11
Мир

Страны Евросоюза теряют свой суверенитет и превращаются в провинции, становясь колонией Соединённых Штатов, которые будут эксплуатировать их без пощады. Этот вывод сделал автор Telegram-канала "Голос Мордора" в колонке для Телеканала"360".

Блогер "Голос Мордора" заявил, что США будут "доить" страны ЕС до полного истощения
Фото: Own work by Håkan Dahlström from Malmö, Sweden is licensed under https://www.flickr.com/photos/dahlstroms/4768764591/

Он отметил, что глава Еврокомиссии направил письмо лидерам стран Евросоюза, предлагая на саммите перевести экономику на "военные рельсы". Это решение напоминает практику ЦК КПСС, которое диктовало решения всему союзу.

Другим важным изменением является создание Еврокомиссией механизма принятия новых членов без согласия всех стран. Эти изменения подтверждают, что процесс формирования европейского рейха как колонии США почти завершён, а страны ЕС теряют свой суверенитет.

"То есть основополагающий принцип Евросоюза попросту выкидывается на свалку. И можно констатировать, что процесс создания четвёртого европейского рейха, который к тому же является полной и абсолютной колонией США, практически завершён", — отметил эксперт.

В результате страны ЕС станут жертвами оккупации и колонизации.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Жуткий "Лошарик". Самый секретный объект флота РФ готов участвовать в "войне подводных коммуникаций"

Подлодка получила такое забавное название в честь цирковой лошадки из советского мультика, которая была собрана из соединенных между собой шариков.

Секретная АПЛ "Лошарик" в ходе испытаний "нырнёт" на предельную глубину
Яблочный уксус и чай: шесть простых способов избавиться от запаха ног
Как избавиться от неприятного запаха ног: эффективные методы для комфорта и свежести
Супруга Михаила Ширвиндта рассказала, почему его отец был особенным человеком
Анталия против России: немецкие туристы меняют картину туристического рынка
Ждут с нетерпением. Армию из Европы горячо встретят российские бойцы Дмитрий Плотников Актриса Лариса Лужина отметила свой 85-летний юбилей в Доме кино Анжела Якубовская Беспилотник "Герань-2" стал сущим кошмаром для ВСУ Артём Гапоненко
Певица Алсу показала свою красивую моложавую 69-летнюю маму
Советский танк Т-55 признан американцами
Началось обещанное Мутко падение цен на жильё — пока только на "вторичку" и только в столицах
Началось обещанное Мутко падение цен на жильё — пока только на "вторичку" и только в столицах
Последние материалы
Производители продуктов массово уменьшают объемы упаковок
Еврокомиссия введет пошлину на пшеницу из России
Двое мужчин оказались заваленными под землёй у железной дороги в Москве
Джонни Депп разрабатывает свой бренд карибского тёмного рома
Историк моды Александр Васильев показал десерт, от которого можно похудеть
Как понять язык тела собаки
Простой рецепт заварного крема с фруктами и мятой
Как понять, что говорит кошка?
Весенняя подкормка смородины крахмалом
Помогают от акне, увлажняют, заживляют: 5 средств из аптеки, которые вам пригодятся
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников