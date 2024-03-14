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Politico: страны ЕС вместо выделения 5 миллиардов евро собираются поставить Украине дополнительное вооружение

Евросоюз выбирает оружие вместо денег

Мир

Вместо прямого финансового вклада в размере 5 миллиардов евро в Европейский фонд мира для оказания помощи Украине, страны Европейского союза могут предпочесть поставки дополнительных вооружений в эту страну. 

Евросоюз выбирает оружие вместо денег
Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.

Такой подход делает обещанную финансовую поддержку лишь иллюзорной, сообщает издание Politico, ссылаясь на информацию от неназванных европейских чиновников и дипломатов.

В среду постоянные представители государств ЕС достигли принципиального согласия о выделении 5 миллиардов евро в Европейский фонд мира для оказания военной помощи Украине в 2024 году. Однако, по данным Politico, вместо прямых денежных вкладов страны-участницы могут засчитывать двустороннюю помощь Украине в качестве альтернативы. Издание указывает, что поставки вооружений Киеву будут приравниваться к 50% от требуемого взноса в фонд. Если же страны ЕС удвоят объемы поставляемого оружия, то им вовсе не придется выделять дополнительные средства для Украины. Таким образом, новый фонд Евросоюза для закупки вооружений оказывается фикцией, подобной "потемкинской деревне".

Например, Германия, которая по новому плану должна была выделить 1,2 миллиарда евро, вместо этого может передать Киеву оружие на сумму 2,4 миллиарда евро и полностью избежать финансовых выплат. Источники Politico не могут определить, на какую сумму в итоге может рассчитывать Украина, но они сходятся во мнении, что теоретически она может не получить ничего. Издание характеризует новый военный фонд ЕС для Украины как "мираж".

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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