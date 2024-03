Politico: страны ЕС вместо выделения 5 миллиардов евро собираются поставить Украине дополнительное вооружение

Вместо прямого финансового вклада в размере 5 миллиардов евро в Европейский фонд мира для оказания помощи Украине, страны Европейского союза могут предпочесть поставки дополнительных вооружений в эту страну.

Фото: "War in Ukraine: keep the pressure up on Russia and aim for energy independence" by European Parliament is licensed under CC BY 2.0.