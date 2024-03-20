Разведённые родители во Франции смогут перейти на четырёхдневную рабочую неделю

Франция сокращает рабочую неделю для разведённых родителей

1:04 Your browser does not support the audio element. Мир Европа

Родители во Франции, совместно опекающие своих детей, смогут перейти на четырёхдневную рабочую неделю, сообщает The Times.

Фото: commons.wikimedia.org by Selbymay is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По словам главы французского кабмина Габриэля Атталя, эксперимент по введению сокращённой рабочей недели для "разведёнок" начнётся с государственных служащих. В случае, если он окажется удачным, практику могут распространить на всех работников, находящихся в разводе и совместно опекающих своих детей.

Ранее Атталь уже внедрил эту схему в министерстве финансов Франции, когда возглавлял его два года назад. По его словам, подобная мера поможет улучшить качество жизни для сотрудников, не имеющих возможности ежедневно видеться с детьми.

Властям страны предстоит решить, будет ли сокращена рабочая неделя или работники смогут накапливать "сэкономленные" выходные, чтобы потом взять их в виде небольшого отпуска. Специалисты прогнозируют, что наибольшим спросом могут пользоваться дополнительные выходные по средам, поскольку в большинстве средних школ Франции в этот день ученики занимаются только до обеда.