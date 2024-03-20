Разведённые родители во Франции смогут перейти на четырёхдневную рабочую неделю

Родители во Франции, совместно опекающие своих детей, смогут перейти на четырёхдневную рабочую неделю, сообщает The Times.
По словам главы французского кабмина Габриэля Атталя, эксперимент по введению сокращённой рабочей недели для "разведёнок" начнётся с государственных служащих. В случае, если он окажется удачным, практику могут распространить на всех работников, находящихся в разводе и совместно опекающих своих детей.
Ранее Атталь уже внедрил эту схему в министерстве финансов Франции, когда возглавлял его два года назад. По его словам, подобная мера поможет улучшить качество жизни для сотрудников, не имеющих возможности ежедневно видеться с детьми.
Властям страны предстоит решить, будет ли сокращена рабочая неделя или работники смогут накапливать "сэкономленные" выходные, чтобы потом взять их в виде небольшого отпуска. Специалисты прогнозируют, что наибольшим спросом могут пользоваться дополнительные выходные по средам, поскольку в большинстве средних школ Франции в этот день ученики занимаются только до обеда.
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