Генерал Франции заявил, что войска страны ведут подготовку к тяжелым столкновениям, чтобы отстоять свои интересы

Французский генерал сказали, что армия страны готовится к тяжелым конфликтам

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Генерал Пьер Шилль, который занимает пост начальника штаба Сухопутных войск во Франции, рассказал о том, что армия страны начала готовиться к тяжелым столкновениям, на тот случай, если возникнет необходимость отстаивать свои интересы.

Фото: flickr.com by Marinha do Brasil is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Генерал сказал, что французские войска готовится к конфликтам, чтобы суметь защитить страну от агрессоров и отстоять свои интересы.

"Если хочешь мира — готовься к войне", — написал Шилль в газете Le Monde.

Французский генерал считает, что у страны есть несколько преимуществ при ведении боевых действий. От отметил: географическое положение Франции, ее успехи в Евросоюзе и ядерные силы сдерживания, которые, конечно, не являются полной гарантией безопасности.

Шилль также сообщил, что у Франции много соглашений по обороне с другими странами. На ней есть несколько международных обязательств, и она не ограждена от напряжения, которое возникает в мире. Но генерал отмечает, что существование у государства подготовительных сил, которые могут действовать сообща с союзными армиями, вызвано единением со сторонниками в Европе и НАТО.