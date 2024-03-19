Депутат от Крыма Михаил Шеремет прокомментировал заявление Грэма* с призывом к передаче ракет ATACMS украине

В Госдуме предупредили о возможных последствиях, в ответ на призывы передать Украине ATACMS

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В политических кругах активно обсуждается возможность передачи Соединенными Штатами Украине дальнобойных баллистических ракет ATACMS. Российский парламентарий Михаил Шеремет, представляющий Крым, предупреждает, что подобный шаг может обернуться для Украины крайне негативными последствиями.

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По его мнению, поставки такого вооружения вынудят Россию ответить применением гораздо более разрушительных средств для защиты своего населения и обеспечения безопасности.

Ранее американский сенатор Линдси Грэм* призывал украинские власти ужесточить мобилизацию, независимо от возрастных ограничений, и настаивал на передаче Киеву дальнобойных ракет ATACMS, в частности, для нанесения ударов по Крымскому мосту.

Шеремет расценивает снабжение украинской стороны подобным вооружением как потенциальную угрозу для мирного населения России. Он обвиняет США в стремлении втянуть Украину в разрушительный и кровопролитный конфликт, жертвуя ее государственностью и народом ради иллюзорной возможности ослабить Россию.

Парламентарий подчеркивает, что подобная эскалация лишь усугубит ситуацию и приведет к вынужденному применению Россией серьезных разрушительных средств для обеспечения безопасности своих граждан.

* — Внесен в перечень террористов и экстремистов.