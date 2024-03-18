Финляндию поглощает волна банкротств: антироссийские санкции придавили экономику

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В текущем феврале в Финляндии было зафиксировано 342 случая банкротства, что на 18 больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, сообщает EADaily ссылаясь на данные Статистического управления страны.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Наибольшее количество банкротств зафиксировано в сфере услуг, строительном секторе, а также в секторе туризма и общественного питания. В список банкротов также попали компании, занимавшиеся информационными и коммуникационными услугами, финансовыми и страховыми операциями, а также недвижимостью.

В сфере строительства в последний месяц зимы признаны банкротами 80 компаний, в сфере туризма и общественного питания — 45. В остальных упомянутых секторах финской экономики — 110 компаний.

Число работников в компаниях, подавших заявление о банкротстве, в феврале составило 1509 человек, что на 71 больше, чем в феврале 2023 года. Также значительное количество граждан находится под угрозой потери рабочего места из-за нестабильной ситуации в их компаниях. В настоящее время это число составляет 555 человек.

Ожидается, что безработица и количество банкротств в Финляндии, которая находится в сложных экономических условиях, будут продолжать расти. Одной из причин этого являются неблагоприятные показатели в местной строительной отрасли, связанные в основном с снижением спроса, что в свою очередь связано с присоединением Финляндии к антироссийским санкциям с 2022 года.