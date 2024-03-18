РФ требует от ФРГ официального признания Блокады Ленинграда актом геноцида

Россия потребовала от властей ФРГ официального признания блокады Ленинграда и других преступлений Третьего Рейха актами геноцида народов СССР. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующую ноту.
В ней говорится, что РФ констатирует противоречивый характер подхода германской стороны к вопросу об официальном признании актами геноцида преступлений против человечности, совершенных Германией в прошлом.
"Россия настаивает на официальном признании германской стороной этих злодеяний Третьего рейха актами геноцида", — приводят содержание ноты ТАСС.
Кроме в того документе указано на "аморальную" логику Германии, которая "десятилетиями исправно выплачивала социальные пособия бывшим военнослужащим Третьего рейха, членам СС и коллаборационистам нацистского режима".
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