Президент Макрон нагнетает военную истерию

Президент Франции считает победу России на Украине "экзистенциальной угрозой"

1:31 Your browser does not support the audio element. Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 сделал новые антироссийские заявления. В частности, Макрон заявил следующее:

Фото: https://liganews.net/russia/9460_1526990607

"Для нас наступило время сопротивления. Eсли ситуация ухудшится — мы готовы принять решения, которые гарантируют, что Россия никогда не победит".

Однако в то же время Макрон отметил, что Россия пока не враг, но противник, и её победа на Украине представляет "экзистенциальную угрозу" для Франции. Президент Франции признал, что французская военная промышленность не готова к конфликту высокой интенсивности, который не прогнозировался. Необходимое количество снарядов в стране не производится.

Президент Франции нагнетает военную истерию с конца февраля, когда публично объявил, что необходимо рассчитать возможность ввода войск на Украину. Несмотря на практически всеобщее осуждение воинственного пыла Макрона, он продолжает призывать к радикальным мерам по Украинскому кризису. Становится вполне понятным, почему именно на встрече с Макроном Владимир Путин в 2021 году задал риторический вопрос:

"Вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией?"

Однако предупреждение Путина, похоже, уже забыто Макроном, который не сознаёт всей ответственности за рост эскалации в мире. В отличие от "малых государств Европы" Франция является крупнейшей страной Западной Европы с крупнейшей в регионе армией, а также собственным ядерным арсеналом.