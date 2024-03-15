Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Памфилова о ходе выборов президента РФ: всё идет нормально
В Саудовской Аравии построят небоскрёб высотой в 2 км
Пользователей научили правильной очистке памяти смартфонов
Какая нужна почва для голубики
Как правильно делать выпады?
Киноа: польза для здоровья и как её включить в свой рацион
Стоимость отдыха в Венгрии и лучшие способы долететь в Будапешт
В Театре на Трубной в апреле состоится премьера спектакля по пьес Огилви
Жители Воскресенска пришли голосовать вместе со своими домашними животными
Президент Макрон нагнетает военную истерию

Президент Франции считает победу России на Украине "экзистенциальной угрозой"

1:31
Мир

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 сделал новые антироссийские заявления. В частности, Макрон заявил следующее:

Президент Франции считает победу России на Украине "экзистенциальной угрозой"
Фото: https://liganews.net/russia/9460_1526990607

"Для нас наступило время сопротивления. Eсли ситуация ухудшится — мы готовы принять решения, которые гарантируют, что Россия никогда не победит".

Однако в то же время Макрон отметил, что Россия пока не враг, но противник, и её победа на Украине представляет "экзистенциальную угрозу" для Франции. Президент Франции признал, что французская военная промышленность не готова к конфликту высокой интенсивности, который не прогнозировался. Необходимое количество снарядов в стране не производится.

Президент Франции нагнетает военную истерию с конца февраля, когда публично объявил, что необходимо рассчитать возможность ввода войск на Украину. Несмотря на практически всеобщее осуждение воинственного пыла Макрона, он продолжает призывать к радикальным мерам по Украинскому кризису. Становится вполне понятным, почему именно на встрече с Макроном Владимир Путин в 2021 году задал риторический вопрос: 

"Вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией?"

Однако предупреждение Путина, похоже, уже забыто Макроном, который не сознаёт всей ответственности за рост эскалации в мире. В отличие от "малых государств Европы" Франция является крупнейшей страной Западной Европы с крупнейшей в регионе армией, а также собственным ядерным арсеналом. 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Рассада будет сильной и здоровой: обязательно полейте её этим средством через 5-10 дней после пикировки

Удобрение этим средством укрепит рассаду.

Борная кислота — универсальное средство, применяемое как удобрение для растений
Директор молокозавода Квасникова посоветовала проверять качество масла в Роспотребнадзоре
Масло жирностью ниже 82,5% — совсем не оно. Директор молокозавода раскрыла секреты производителей
Рэпер T-Killah высказался о своём романе с Ольгой Бузовой
Максим Галкин* показал, как весело проводит время с сыном Гарри и дочкой Лизой в Израиле
Уничтожение РСЗО HIMARS становится для армии РФ обычным делом Дмитрий Плотников Military Watch рассказал о мощи северокорейского танка нового поколения Петр Ермилин Все дороги теперь ведут через РФ. Путин заговорил о конце "бала вампиров" Любовь Степушова
Потянут только выносливые люди: эти породы кошек официально признаны самыми игривыми
Гагарина пренебрежительно высказалась о "Новой Фабрике звезд": ничего не смотрю и участвовать не буду
Ставшая матерью жена Петросяна намекнула на продолжение деторождения
Ставшая матерью жена Петросяна намекнула на продолжение деторождения
Последние материалы
Киноа: польза для здоровья и как её включить в свой рацион
Стоимость отдыха в Венгрии и лучшие способы долететь в Будапешт
В Театре на Трубной в апреле состоится премьера спектакля по пьес Огилви
Жители Воскресенска пришли голосовать вместе со своими домашними животными
Константинов: первое и самое главное достижение - мы вернулись на Родину
Симптомы железодефицитной анемии, препараты и витамины для лечения
Российские ученые доказали существование эфира
Блогер "Голос Мордора" считает, что России следует выбирать честные международные соревнования и создавать собственные
Страховую компанию заставили заплатить 80 тысяч рублей за сбитого лося
Hyundai и Kia объявили о массовом отзыве 170 тыс. электромобилей в Южной Корее
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников