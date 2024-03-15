Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу France 2 сделал новые антироссийские заявления. В частности, Макрон заявил следующее:
"Для нас наступило время сопротивления. Eсли ситуация ухудшится — мы готовы принять решения, которые гарантируют, что Россия никогда не победит".
Однако в то же время Макрон отметил, что Россия пока не враг, но противник, и её победа на Украине представляет "экзистенциальную угрозу" для Франции. Президент Франции признал, что французская военная промышленность не готова к конфликту высокой интенсивности, который не прогнозировался. Необходимое количество снарядов в стране не производится.
Президент Франции нагнетает военную истерию с конца февраля, когда публично объявил, что необходимо рассчитать возможность ввода войск на Украину. Несмотря на практически всеобщее осуждение воинственного пыла Макрона, он продолжает призывать к радикальным мерам по Украинскому кризису. Становится вполне понятным, почему именно на встрече с Макроном Владимир Путин в 2021 году задал риторический вопрос:
"Вы хотите воевать с Россией? Вы хотите, чтобы Франция воевала с Россией?"
Однако предупреждение Путина, похоже, уже забыто Макроном, который не сознаёт всей ответственности за рост эскалации в мире. В отличие от "малых государств Европы" Франция является крупнейшей страной Западной Европы с крупнейшей в регионе армией, а также собственным ядерным арсеналом.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.