Представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США не признают легитимности выборов Президента РФ в новых регионах России: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму.
США не признают легитимности вхождения этих регионов в состав РФ по результатам референдумов в 2022 году и 2014 году в Крыму. Таким образом, признавая их частью Украины, США намерены игнорировать реальное положение дел "на земле" и интересы жителей этих регионов. По-видимому, инструкция из "вашингтонского обкома" касательно легитимности выборов Президента РФ уже доведена до сведения их сателлитов, и они последуют ей в своей политике и риторике.
Однако Россия, конечно, не нуждается в комментариях легитимности выборов со стороны своих противников. Страны "мирового большинства" прислали своих наблюдателей, которые уже отметили, что никаких предпосылок для признания выборов нелегитимными не наблюдается.
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