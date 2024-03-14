США заявили о частичном непризнании легитимности выборов Президента РФ

США не признают легитимности выборов Президента РФ в новых регионах России

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Представитель госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что США не признают легитимности выборов Президента РФ в новых регионах России: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, а также в Крыму.

Фото: commons.wikimedia.org by AgnosticPreachersKid is licensed under Attribution-Share Alike 3.0 Unported

США не признают легитимности вхождения этих регионов в состав РФ по результатам референдумов в 2022 году и 2014 году в Крыму. Таким образом, признавая их частью Украины, США намерены игнорировать реальное положение дел "на земле" и интересы жителей этих регионов. По-видимому, инструкция из "вашингтонского обкома" касательно легитимности выборов Президента РФ уже доведена до сведения их сателлитов, и они последуют ей в своей политике и риторике.

Однако Россия, конечно, не нуждается в комментариях легитимности выборов со стороны своих противников. Страны "мирового большинства" прислали своих наблюдателей, которые уже отметили, что никаких предпосылок для признания выборов нелегитимными не наблюдается.