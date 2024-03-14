В Киеве решили, что смогут справиться со сверхэффективной тактической авиацией России американскими чудо-ракетами

В Киеве "нашли" противоядие от сверхэффективного оружия России: SM-6 им только снится

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В условиях активного применения тактической авиации российской армии для дальних ударов с планирующими бомбами, а также угрозы размещению даже "бродячего" зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot в передней зоне фронта, у ВСУ возникает вопрос о необходимости поиска более эффективных альтернатив, сообщает EADaily.

Фото: flickr.com by Министерство обороны Украины is licensed under Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Эту проблему обсуждает украинский портал Defence Express, специализирующийся на военных вопросах.

Помимо обсуждения истребителей F-16, которые должны были поступить в Украину в начале 2024 года, но сроки поставки были перенесены на весну или даже лето, ставится вопрос о количестве их и о вооружении, которым они будут оснащены.

Эффективность этих истребителей в защите передней линии зависит от нескольких факторов, включая само их количество и используемые ракеты AIM-120.

Кроме того, обсуждается возможность использования ЗРК, чтобы создать более широкую зону блокировки доступа для противника. В этом контексте внимание уделяется ракете Standard Missile 6 (SM-6), которая имеет потенциал поражения целей на больших расстояниях и может использоваться как для перехвата баллистических целей, так и для атаки наземных объектов.

Однако вопрос заключается в том, что эта ракета изначально предназначена для использования на кораблях с системой Aegis.

Тем не менее, для решения этой проблемы американская армия разработала наземный комплекс Typhon, который представляет собой колесную пусковую установку с универсальными шахтами и может быть использован для запуска как ракет SM-6, так и крылатых ракет Tomahawk.

Несмотря на то, что количество таких установок в настоящее время ограничено, они могут предоставить значительную защиту при размещении в глубоком тылу.

Тем не менее, существуют ограничения в получении поддержки от США для Украины, что делает вопрос о применении таких систем лишь теоретическим.