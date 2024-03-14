Журнал Military Watch Magazine выпустил материал, в котором говорится о приемуществе России в плане огневой мощи над Украиной

Согласно публикации в журнале Military Watch Magazine, высокоточные авиабомбы российского производства наводят ужас на украинских военнослужащих.
Отмечается, что Россия нарастила свое преимущество в огневой мощи благодаря массированному применению новых высокоточных планирующих бомб. Украинские солдаты даже сравнивают их удары с открытием "врат ада".
В статье подчеркивается, что Россия производит артиллерийские боеприпасы более чем в 2,5 раза быстрее, чем США и европейские страны НАТО вместе взятые. Авторы пишут, что Западу не удастся сравняться с производственным потенциалом российского оборонно-промышленного комплекса даже при объединении совокупных промышленных мощностей, что грозит крайне негативными последствиями для его военного превосходства.
Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что Евросоюз полностью исчерпал запасы вооружений и не имеет возможности передать Киеву дополнительные боеприпасы. По его словам, Украина уже получила все имевшиеся на складах стран-членов ЕС снаряды. Это произошло после того, как министр обороны Украины Рустем Умеров направил письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у украинских войск и заявил, что российская сторона расходует их ежедневно в три раза больше.
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