Журнал Military Watch Magazine выпустил материал, в котором говорится о приемуществе России в плане огневой мощи над Украиной

ВСУ сравнили авиаудары ВКС России с открытием "врат ада"

1:23 Your browser does not support the audio element. Мир

Согласно публикации в журнале Military Watch Magazine, высокоточные авиабомбы российского производства наводят ужас на украинских военнослужащих.

Фото: File:FAB-500 M62 aerial bomb in Park Patriot 01.jpg" by Vitaly V. Kuzmin is licensed under CC BY-SA 4.0.

Отмечается, что Россия нарастила свое преимущество в огневой мощи благодаря массированному применению новых высокоточных планирующих бомб. Украинские солдаты даже сравнивают их удары с открытием "врат ада".

В статье подчеркивается, что Россия производит артиллерийские боеприпасы более чем в 2,5 раза быстрее, чем США и европейские страны НАТО вместе взятые. Авторы пишут, что Западу не удастся сравняться с производственным потенциалом российского оборонно-промышленного комплекса даже при объединении совокупных промышленных мощностей, что грозит крайне негативными последствиями для его военного превосходства.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что Евросоюз полностью исчерпал запасы вооружений и не имеет возможности передать Киеву дополнительные боеприпасы. По его словам, Украина уже получила все имевшиеся на складах стран-членов ЕС снаряды. Это произошло после того, как министр обороны Украины Рустем Умеров направил письмо коллегам из ЕС, в котором описал критическую нехватку боеприпасов у украинских войск и заявил, что российская сторона расходует их ежедневно в три раза больше.