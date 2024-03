Украина за два месяца 2024 года потеряла 10% товарооборота с Польшей

Из-за блокады пограничных пунктов между Украиной и Польшей протестующими польскими фермерами товарооборот между двумя странами за первые два месяца 2024 года снизился на 10%. Об этом сообщил председатель налогового комитета Верховной рады Данил Гетьманцев.

Фото: www.president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International