Украина за два месяца 2024 года потеряла 10% товарооборота с Польшей

Украина теряет деньги из-за блокады Польской границы

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Из-за блокады пограничных пунктов между Украиной и Польшей протестующими польскими фермерами товарооборот между двумя странами за первые два месяца 2024 года снизился на 10%. Об этом сообщил председатель налогового комитета Верховной рады Данил Гетьманцев.

Фото: www.president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Польша остается главным торговым партнером Украины в ЕС и вторым в мире (после Китая), на ее долю приходится более 10% внешнего товарооборота Украины. Однако введение эмбарго на украинскую сельскохозяйственную продукцию и последующая блокировка границ привели к значительному сокращению взаимной торговли.

За первые два месяца 2024 года товарооборот сократился на 10% в годовом исчислении, в основном за счет снижения украинского экспорта. Отрицательное сальдо внешней торговли Украины за этот период увеличилось в девять раз, достигнув $0,45 млрд.

Гетьманцев отметил, что за январь-февраль украинский экспорт в Польшу снизился на треть, а импорт из Польши в Украину вырос на 10%. По его словам, эта ситуация негативно сказывается на экономике Украины в краткосрочной перспективе.

С ноября 2023 года польские перевозчики и фермеры регулярно проводят акции протеста, блокируя пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют ограничить или запретить ввоз дешевой сельскохозяйственной продукции с Украины. Очередная акция протеста была объявлена по всей стране с 9 февраля по 10 марта и поддержана руководством Министерства сельского хозяйства Польши.

По данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, общие потери государственного бюджета Украины из-за блокады пунктов пропуска превысили $523 млн.