Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Разработчики Doom и The Last of Us делают шутер в жанре антиутопии
Обозреватель National Interest: на Украине уничтожено совершенное американское вооружение
Диетолог Соломатина перечислила самые полезные начинки для блинов
Российские семьи могут получить выплаты на семейный отдых
Психолог Мирная рассказала, как изменится жизнь Михаила Ефремова после освобождения
Для чего собаке родинки
Porsche ожидает снижения прибыльности в 2024 году из-за расходов на запуск новых моделей
Reuters: ЕС столкнулся с проблемами при изъятии замороженных российских средств
Фермеры из Колорадо заплатят более $6,5 млн за мошенничество с программами страхования урожая
Украина за два месяца 2024 года потеряла 10% товарооборота с Польшей

Украина теряет деньги из-за блокады Польской границы

1:49
Мир

Из-за блокады пограничных пунктов между Украиной и Польшей протестующими польскими фермерами товарооборот между двумя странами за первые два месяца 2024 года снизился на 10%. Об этом сообщил председатель налогового комитета Верховной рады Данил Гетьманцев.

Украина теряет деньги из-за блокады Польской границы
Фото: www.president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Польша остается главным торговым партнером Украины в ЕС и вторым в мире (после Китая), на ее долю приходится более 10% внешнего товарооборота Украины. Однако введение эмбарго на украинскую сельскохозяйственную продукцию и последующая блокировка границ привели к значительному сокращению взаимной торговли.

За первые два месяца 2024 года товарооборот сократился на 10% в годовом исчислении, в основном за счет снижения украинского экспорта. Отрицательное сальдо внешней торговли Украины за этот период увеличилось в девять раз, достигнув $0,45 млрд.

Гетьманцев отметил, что за январь-февраль украинский экспорт в Польшу снизился на треть, а импорт из Польши в Украину вырос на 10%. По его словам, эта ситуация негативно сказывается на экономике Украины в краткосрочной перспективе.

С ноября 2023 года польские перевозчики и фермеры регулярно проводят акции протеста, блокируя пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют ограничить или запретить ввоз дешевой сельскохозяйственной продукции с Украины. Очередная акция протеста была объявлена по всей стране с 9 февраля по 10 марта и поддержана руководством Министерства сельского хозяйства Польши.

По данным депутата Верховной рады Ярослава Железняка, общие потери государственного бюджета Украины из-за блокады пунктов пропуска превысили $523 млн.

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" объявила о беременности: "Теперь мое сердце бьется за двоих!"

Татьяна Мусульбес, невеста участника "Дом-2" Романа Капаклы, волнующе объявила в своих соцсетях о своей беременности.

Невеста Романа Капаклы из "Дом-2" ждет ребенка: "Мечтала об этом столько времени"
Диверсанты пошли в атаку на границе России, освобождено село Красное
Сводка СВО: враг атакует границу России, дорога на Часов Яр открыта
Поспешишь — людей насмешишь: названы породы собак, которые ни при каких обстоятельствах нельзя заводит новичкам
Эксперты определили реальный срок службы зимней резины
В США обратили внимание на активизацию бригады истребителей J-16 Китая Петр Ермилин Марина Мнишек очень хотела быть русской царицей Сергей Лебедев ВСУ попытались перед выборами в РФ выйти на Курск или Белгород Любовь Степушова
Во время засолки капусты выделилось мало сока — что делать?
Шаман: от короткой стрижки до парика — эволюция его образа за последние годы
Власти Болгарии требует от "ЛУКОЙЛа" вернуть скидку на нефть Urals для помощи детям
Власти Болгарии требует от "ЛУКОЙЛа" вернуть скидку на нефть Urals для помощи детям
Последние материалы
Диетолог Соломатина перечислила самые полезные начинки для блинов
Российские семьи могут получить выплаты на семейный отдых
Психолог Мирная рассказала, как изменится жизнь Михаила Ефремова после освобождения
Для чего собаке родинки
Украина теряет деньги из-за блокады Польской границы
Porsche ожидает снижения прибыльности в 2024 году из-за расходов на запуск новых моделей
Reuters: ЕС столкнулся с проблемами при изъятии замороженных российских средств
Фермеры из Колорадо заплатят более $6,5 млн за мошенничество с программами страхования урожая
Зелёная чечевица с овощами: классический французский гарнир, одинаково хорош и с мясом, и с рыбой
Острый панкреатит: причины, симптомы и лечение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников