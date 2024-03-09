Несут флаги и скандируют лозунги. В Тель-Авиве сотни митингующих требуют отставки правительства Израиля

В центре Тель-Авива сотни активистов устроили митинг против властей Израиля, сообщает РИА Новости.
Протестующие собрались у комплекса правительственных зданий, где в том числе расположен штаб Минобороны страны. Полицейские полностью оцепили участников митинга и выставили заграждения. Движение на одном из перекрестков в центре перекрыто.
Сообщается, что акция пока проходит без столкновений и задержаний. При этом к центру подтягиваются новые участники со всех направлений. Протестующие несут национальные флаги и скандируют лозунги с требованиями отставки главы Израиля Биньямина Нетаньяху.
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