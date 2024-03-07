Вооруженные Силы турции готовятся к наземной операции против Рабочей Партии Курдистана

Турция разрабатывает план проведения силовой операции

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В Турции готовятся к новым операциям против Рабочей Партии Курдистана, об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Фото: commons.wikimedia.org by Mansevikobora is licensed under GNU Free Documentation License,

Турецкие вооруженные силы готовятся к масштабной наземной операции на севере Ирака, направленной на подавление деятельности запрещенной Рабочей партии Курдистана (РПК). Согласно информации, полученной газетой Hürriyet, соглашение о проведении операции было достигнуто с центральными и местными властями Ирака.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что Анкара стремится к решению вопроса безопасности на турецко-иракской границе к лету. Кроме этого, глава Турции отметил, что его страна нацелена на создание коридора безопасности на территории Сирии, глубиной 30 — 40 км.

"Прежде всего, в регионе, где проводилась операция "Коготь-замок", будет проведена крупномасштабная наземная операция. Перед операцией было достигнуто соглашение с центральной администрацией Ирака и администрацией Эрбиля, контролируемой семьей Барзани", — пишет близкий к правительственным кругам колумнист издания Абдулькадир Сельви.

По данным издания, Турция планирует установить контроль над всей 378-километровой границей, чтобы предотвратить проникновение боевиков.

Конфликт между РПК и Турцией начался в 1984 году и возобновился с новой силой в 2015 году. Турецкие вооруженные силы регулярно проводят военные операции на севере Ирака. Присутствие турецкой армии в лагере Зликан к северо-востоку от Мосула вызвало разногласия между Багдадом и Анкарой. Турция оправдывает свое присутствие в регионе необходимостью борьбы с боевиками РПК.