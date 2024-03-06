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Россия представила данные о химических объектах, которые использует Украина, в Организацию по запрещению химического оружия.

Россия сообщила ОЗХО о применении Украиной химических объектов.

1:34
Мир

Постпред при организации, российский посол в Нидерландах Владимир Тарабрин заявил, что Россия представила данные об использовании Украиной химически опасных объектов военными силами на заседании исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Россия сообщила ОЗХО о применении Украиной химических объектов.
Фото: commons.wikimedia.org by Szilas is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

С 5 по 8 марта Гаага примет 105-ю сессию исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

"Продолжим активно информировать ОЗХО о сохраняющейся химической угрозе на Украине: предупреждать о химических провокациях со стороны украинских военизированных формирований, а также сообщать факты использования ими химически опасных объектов в военных целях. В рамках этой деятельности 5 марта 2024 года провели мероприятие "на полях" сессии, в ходе которого представили имеющиеся в распоряжении Минобороны России данные на этот счет", - заявил Тарабрин в своем выступлении, распространённым постпредством России.

Кроме того, дипломат отметил важность совместной ответственности государств, включенных в Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО), в предотвращении подобных преступлений.

Перед сессией исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия заместитель главы Минпромторга России Кирилл Лысогорский сообщил, что Министерство обороны России совместно с российскими спецслужбами многократно регистрировали случаи использования украинскими боевиками химических веществ против российских военных в районе Северо-Востока и представляло подробные отчеты по этому поводу.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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