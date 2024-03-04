Как сообщает газета The Telegraph в городе Кентербери (в 89 км от Лондона) британские фермеры устроили акцию протеста из-за импорта продовольствия

В Великобритании протесты фермеров проходят менее чем в 100 км от Лондона

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Как сообщает газета The Telegraph в городе Кентербери (графство Кент) британские фермеры устроили акцию протеста.

Фото: commons.wikimedia.org by Спасибо is licensed under Creative CommonsAttribution-Share Alike 4.0

Главная причина протестов фермеров — импорт продовольствия. Трактора протестующих медленно двигались в сторону Кентербери (он находится в 89 км от столицы Великобритании). Часть проезжавших мимо водителей сигналили им в поддержку. В итоге акции более 200 тракторов перекрыли кольцевую дорогу возле города.

По информации того же The Telegraph, в последнее время английские фермеры всё чаще стали призывать к акциям протеста. Причина их недовольства — маленькая прибыль и большие затраты.