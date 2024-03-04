Как сообщает газета The Telegraph в городе Кентербери (в 89 км от Лондона) британские фермеры устроили акцию протеста из-за импорта продовольствия

Как сообщает газета The Telegraph в городе Кентербери (графство Кент) британские фермеры устроили акцию протеста.
Главная причина протестов фермеров — импорт продовольствия. Трактора протестующих медленно двигались в сторону Кентербери (он находится в 89 км от столицы Великобритании). Часть проезжавших мимо водителей сигналили им в поддержку. В итоге акции более 200 тракторов перекрыли кольцевую дорогу возле города.
По информации того же The Telegraph, в последнее время английские фермеры всё чаще стали призывать к акциям протеста. Причина их недовольства — маленькая прибыль и большие затраты.
У многих водителей ассоциируется полировка фар с применением сложных инструментов и наждачной бумаги.