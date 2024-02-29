Два IT-миллионера отказались от гражданства России. Ныне они живут в США и Швейцарии

Два мультимиллионера вышли из российского гражданства

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Создатели IT-компаний Veeam Software и Object First, Андрей Баронов и Ратмир Тимашев, приняли решение отказаться от российского гражданства, как сообщает EADaily со ссылкой на американский журнал Forbes.

Фото: Openverse by gcardinal is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Оба предпринимателя давно проживают за пределами России: Баронов в Швейцарии, а Тимашев — в Соединенных Штатах. После отказа от российского паспорта они остались гражданами Кипра, указывает издание, ссылаясь на источник, близкий к предпринимателям.

С 2017 по 2021 год Баронов и Тимашев входили в список 200 самых богатых бизнесменов России по версии Forbes. В 2020 году состояние Баронова оценивалось в 770 миллионов долларов, а Ратмира Тимашева — в $ 680 миллионов. Основная часть их богатства происходит от продажи компании Veeam Software американскому венчурному фонду Insight Partners за $ 5 миллиардов.

По данным Forbes, Баронов и Тимашев стали восьмым и девятым из числа действующих и бывших участников списка Forbes, отказавшихся от гражданства России с начала 2022 года. Ранее такое решение приняли миллиардеры Тимур Турлов (Freedom Holding), Юрий Мильнер (DST Global), Николай Сторонский (Revolut), Игорь Макаров ("Арети"), Василий Анисимов (основатель Coalco), Рубен Варданян (основатель "Тройки Диалог" и бывший госминистр Нагорного Карабаха, в настоящее время находится под арестом в Баку) и бывший миллиардер, основатель "Тинькофф Банка" Олег Тиньков*.

Veeam Software специализируется на разработке программных продуктов для управления данными, их безопасного хранения и резервного копирования. Тимашев и Баронов основали Veeam в 2006 году, вложив в неë около $ 10 миллионов. После сделки с Insight Partners Тимашев и Баронов продолжают консультировать Veeam.

В феврале 2023 года партнëры основали в США компанию Object First. Она разрабатывает программный продукт по хранению резервных копий с защитой от вирусов-шифровальщиков для клиентов Veeam. После перехода под крыло Insight Partners, Veeam сменила адрес штаб-квартиры со швейцарского Бара на Коламбус в штате Огайо, США.

В России у Veeam остаются три офиса: один в Москве и два в Санкт-Петербурге. 4 марта 2022 года - после начала специальной военной операции - Veeam объявила о приостановке всех продаж и бизнес-операций на российском рынке.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.