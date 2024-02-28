Министр США Кристин Уормут считает, что Россия способна поддерживать оборонно-промышленный комплекс, несмотря на санкционные меры западных стран

Кристин Уормут, министр сухопутных войск США, при встрече с обозревателями Вашингтона высказалась об ОПК России. Она считает, что западные страны безуспешно стараются вводить санкции, ведь Россия успешно регенерирует оборонно-промышленный комплекс страны.
Генерал Рэнди Джордж к этому заявлению добавил, что ВС России при проведении СВО с успехом обучаются и адаптируются в таких аспектах, как беспилотники, барражирующие боеприпасы и радиоэлектронная борьба.
Американское новостное издание провело опрос, согласно которому население страны признало армию России сильнейшей в мире. А уже после нее идет США и Китай на второе и третье место соответственно.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.