Российскую классику крадут по всей Европе: на этот раз неизвестные обокрали государственную библиотеку в Берлине

В Берлине неизвестные похитили дорогие экземпляры русской классики из библиотеки

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В январе в Берлине произошла кража бесценных экземпляров русской классики из Государственной библиотеки. Преступники похитили произведения Пушкина, Гоголя, Лермонтова и Радищева на миллионы евро.

Фото: unsplash.com by @elifrancis is licensed under Creative Commons CC0

Преступники представляются исследователями русской литературы, предъявляют поддельные паспорта и фотографируют книги. Затем они заменяют оригиналы идеальными подделками. Стоимость украденных книг на антикварном рынке в итоге начинается с шестизначных цифр в евро, сообщает Петербург2.

Кражи подобных ценностей ранее происходили в других странах, включая Польшу, Эстонию, Латвию, Литву, Францию и Швейцарию. Варшавский университет потерял 78 книг на сумму около миллиона евро, он больше всего пострадал из всех учреждений.