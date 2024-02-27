Российскую классику крадут по всей Европе: на этот раз неизвестные обокрали государственную библиотеку в Берлине

В январе в Берлине произошла кража бесценных экземпляров русской классики из Государственной библиотеки. Преступники похитили произведения Пушкина, Гоголя, Лермонтова и Радищева на миллионы евро.
Преступники представляются исследователями русской литературы, предъявляют поддельные паспорта и фотографируют книги. Затем они заменяют оригиналы идеальными подделками. Стоимость украденных книг на антикварном рынке в итоге начинается с шестизначных цифр в евро, сообщает Петербург2.
Кражи подобных ценностей ранее происходили в других странах, включая Польшу, Эстонию, Латвию, Литву, Францию и Швейцарию. Варшавский университет потерял 78 книг на сумму около миллиона евро, он больше всего пострадал из всех учреждений.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.