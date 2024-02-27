Глава британского МИДа Дэвид Кэмерон сделал громкое заявление в соцсетях о Владимире Путине

Кэмерон: Запад должен доказать Путину невозможность победить Украину

1:01 Your browser does not support the audio element. Мир

Великобританский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон сделал громкое обращение на своей странице в соцсети Х (бывший Twitter*). Он написал о необходимости показать президенту России Владимиру Путину, что его намерения одержать победу над Украиной ни к чему не приведут.

Фото: flickr.com by Graeme Maclean is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Путин верит, что ему ещё удастся одержать победу. Наша задача — доказать, что он ошибается", — пишет он в своём сообщении.

При всём том за время СВО российской армии удалось освободить многие города Украины от ВСУ, а также успешно отражать атаки со стороны Украины на территории нашей страны, в том числе и воздушные - силами ПВО.

Кроме того, Армии России удалось остановить летнее наступление ВСУ, создать и с успехом применить на практике новую боевую технику и оружие, что привело к немалым продвижениям в ходе СВО.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года