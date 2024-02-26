"Русские идут": украинцы распродают жилье в Харькове, Одессе и Николаеве

3MV: украинцы массово "скидывают" жилье в Харькове, Одессе и Николаеве

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Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове цены на квартиры уже упали в два раза, в Одессе уже регистрируется рост (даже по сравнению с 2022 годом) продажи жилья. В Николаеве, по данным риэлторов, сброс недвижимости только начинается.

Фото: Midjouney: Украинцы массово эвакуируются из горящих городов by Midjourney v 4.5 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

"Люди, покидающие город, уезжая в другие регионы Украины или убегая за границу, продают жилье со скидкой до 50%. Это связано как с ожиданием того, что РФ рано или поздно заберет города, так и с чудовищным мобзаконом, принятым в стране", - рассказал 3MV риэлтор, который бежал из Украины, но чьё агентство продолжает работать в Незалежной.

"Такого глубокого кризиса на харьковском рынке недвижимости ещё никогда не было. Цены фактически находятся на самом дне, и квартиры стоят настолько дешево, потому что продавцы понимают, что возвращаться туда уже не будут", — сообщает эксперт.

"Втюхивают" (это цитата) такое жилье тем, кто живет ещё восточнее Харькова, а также жителям пригорода и Харьковской области — которые видят цены "в два раза ниже рыночной".

"В Одессе ситуация такова — количество объектов, которые выставляются на продажу, увеличилось на 35-41%%. Но Одесса — это "жемчужина у моря", а одесситы — особые люди, любящие считать деньги. Поэтому цены они выставляют высокие. Однако убегает немало людей — сложно понять, от будущей русской Одессы или от мобилизации с абсолютными полномочиями ТЦК забирать на фронт кого угодно", — добавляют риэлторы.

Они также отмечают, что часть одесситов скрывают надежды, что Одессу всё-таки не до конца разрушат при взятии, и у них есть планы "после прихода (России) продать богатым россиянам квартиры и участки. Одесситы вспоминают, как после присоединения к России выросли цены на жилье и участки в Крыму и даже в Донецке.

Кроме этого, зафиксировано "начало роста продаж, более высокого чем в другие годы" и в Николаеве.

Ранее украинские СМИ сообщали — элиты и чиновники Харькова, Николаева, Одессы уже начали срочно отправлять свои семьи поближе к польской границе во Львов. Об этом мы писали.

Отметим, что ведущие военно-аналитические центры Запада (такие как Stratfor, ISW, и т. д.) предположили (а военные специалисты Запада — подтвердили, пусть и с негодованием), что для создания буферной зоны Россия заберёт себе: