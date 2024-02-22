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Олег Володин
"Пора им домой": Совбез и разведка назвали все утверждённые к присоединению области Украины

Совбез и разведка: в РФ вернутся Одесса, Харьков, Херсон и Киев с Сумами

4:49
Мир

У России появится "защитный кордон" для нейтрализации украинских угроз российской территории. Об этом заявили профессиональные разведчики, заместитель главы Совбеза, и подтвердили военные специалисты Запада.

Совбез и разведка: в РФ вернутся Одесса, Харьков, Херсон и Киев с Сумами
Фото: Midjouney: Границы буферных зон на Украине by Midjourney v 4.5 is licensed under Common Creative: свободное использование материала

Россия в ходе спецоперации достигнет задач, о которых говорил президент, а для этого необходимо создать буферную зону, страхующую страну от всякого рода поползновений на российскую территорию. Только тогда задачи можно будет считать выполненными — заявил Дмитрий Медведев в своём интервью.

По словам зампреда Совбеза, сообщившего о своем обсуждении с президентом хода СВО:

  • Это должен быть и Киев — если не сейчас, то через какое-то время. По двум причинам: Киев — русский город, и оттуда исходит интернациональная угроза существованию Российской Федерации.
  • "Одесса, возвращайся домой! Мы заждались Одессу в Российской Федерации" — заявил он, "Даже в силу истории этого города, того, какие там люди живут, на каком языке говорят, — это наш российский, русский город".

Идея о "санитарной зоне" на Украине впервые прозвучала в марте 2023 года — тогда речь зашла об "обеспечении невозможности применения дальнобойного оружия на расстоянии 70-100 км". Позже Украине были (и будут) переданы системы с дальностью до 300-400 км.

Также о необходимости "санитарной зоны" заявил и Владимир Путин, поскольку необходимо защитить от обстрелов города, военные объекты, "старую" и "новую" российскую территорию, включая российский Крым.

  1. По данным экспертов ISW, Москва начнет с построения буферной зоны в Харьковской области для защиты Белгорода.
  2. Дальше, по данным американского Army Times (Military), "русская демилитаризованная зона" постарается охватить Харьков и Харьковскую область, Чернигов и Черниговскую область, Полтаву с областью, Одессу и Одесскую область, Николаев с областью, а также Сумы и Сумскую область.
  3. Аналитики TopCor предупредили, что "новые границы России поразят всех в 2025–2026 годах" (точнее то, что Россия оставит Украине).

В свою очередь, 3MV и Stratfor предупредили, что "русский поход сотрёт с лица земли 40-90%% Одессы и Киева", так как заходить во вражеские города "с приказом "не поддаваться на провокации и быть предельно вежливыми" армия РФ не будет.

"Чтобы понять, какие области Украины войдут в буферную зону, достаточно открыть карту и посмотреть, откуда уже имеется угроза нашим регионам, откуда она может быть спроецирована, посчитать дальности уже имеющихся и ожидающихся вооружений" — заявил Pravda. Ru эксперт по разведке Георгий Рипер.

Специалист перечислил регионы и угрозы:

  • Безусловно, это Одесса, Херсон и Николаев с их областями — дающие Украине выход в Чёрному морю, возможность использования морских дронов против флота, Крыма, Севастополя и моста. Также это исключит возможность запуска ракет (от С-200 и "Нептунов" до Himars, "Штормов" и ожидаемых Taurus с дальностью "от Крыма до Анапы и Сочи").
  • Сумская область уже угрожает ракетными системами нашим Смоленской, Брянской, Курской областям, а если появятся системы с дальностью 500 км — то обширной территории от Орловщины до Тамбова, от Воронежа до Мурома.
  • Харьковская область — место, откуда идут атаки на Белгород, а также логистический хаб и военный плацдарм для ВСУ с их ВВС, ракетными системами, диверсантов.
  • Чернигов с его областью — прилегают к Белоруссии, нашему союзному партнёру.
  • Киев действительно является не только "мозговым, логистическим и управляющим центром, но и имеет огромное политическое значение как столица. Конечно, в истории случалось гореть и эвакуироваться столицам, но потеря Киева или войска у его окраин как минимум абсолютно дестабилизируют оставшихся украинцев, ВСУ и власти Незалежной.

"Наши войска уже были под Киевом, после чего были отведены, а Украина и Ко не выполнили условий соглашения. Фактически, Дмитрий Анатольевич пророчит, что наши позиции снова будут под Киевом. И тут вопрос не того, что мы учли ошибки переговоров и понимаем, как Запад пренебрежительно относится к исполнению соглашений", — пояснил политолог Андрей Гусий.

Он также заключил, что "без такой позиции войск (в Киеве или у него) Запад не подтолкнёт Украину к переговорам".

Добавим, что украинские (!) граждане и соцмедиа-ресурсы уже сообщили, что из прифронтовых областей "побежали начальство и элита" — оперативно нашедшие причины немедленно отправить семьи под Львов.

Автор Олег Володин
Олег Володин — — журналист, обозреватель отдела политики Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы киев одесса украина владимир путин дмитрий медведев
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