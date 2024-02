Украина намерена создать правовую основу для возвращения ядерного статуса

Алексей Данилов- секретарь СНБО Украины (аналог российского Совета безопасности), заявил, что условия Будапештского меморандума неудовлетворительны, а предоставленные США гарантии безопасности не работают. Это заявление можно считать продолжением дискуссии среди представителей киевского режима о пересмотре безъядерного статуса Украины для дальнейшего правового обеспечения создания собственного ядерного оружия.

Фото: flickr.com by Vladimir Yaitskiy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic