В Америке вынесли тюремный приговор врачу, который раздавал допинг спортсменам накануне Олимпиады-2020

В США впервые приговорили к тюремному сроку обвиняемого в нарушении «закона Родченкова». Об этом сообщили в прокуратуре Южного округа Нью-Йорка.
Согласно материалам дела, осуждённым является терапевт Эрик Лира. Он признан виновным в приобретении и раздаче допинга легкоатлетам накануне Олимпийских игр 2020 года в Токио. При этом мужчина наклеивал поддельные этикетки на упаковки с препаратами.
Как заявил прокурор Дэмиан Уильямс, Лира признал свою вину. Ему предстоит провести за решёткой 3 месяца, а также заплатить штраф в размере 16,4 тысяч долларов.
Прокурор предупредил, что нарушение «закона Родченкова» будет наказываться тюрьмой и впредь. Уильямс назвал нынешний приговор важным посланием тем, кто собирается поставлять спортсменам допинг в преддверии Олимпиады в Париже, и отметил важность понимания того, насколько это серьёзное преступление.
Напомним, накануне глава ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что не станет болеть за российских спортсменов, если те будут выступать на Олимпийских играх в Париже. При этом Вяльбе усомнилась в том, что нынешняя Олимпиада вообще состоится. Подробнее об этом читайте в материале «Правды.ру».
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