Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Немецкий журналист приехал на Украину и рассказал, что в Киеве царит паника
В Госдуме рассмотрят проект строительства доходных домов
Диетолог Разарёнова рассказала россиянам о полезных свойствах шиповника
На Солнце произошли две мощнейшие вспышки
Зеленский: У Киева нет плана Б на случай, если Вашингтон не предоставит помощь Украине
Том Круз расстался с наследницей бывшего депутата Госдумы РФ
Скрытая опасность для двигателя: почему в жару может загореться "check engine"
Рогов заявил, что Киев хочет любой ценой удержать Работино, бросая туда все новые силы
Южноафриканские ученые обнаружили, что уже 70 тысяч лет назад люди носили обувь
В Америке вынесли тюремный приговор врачу, который раздавал допинг спортсменам накануне Олимпиады-2020

В США первый обвиняемый в нарушении «закона Родченкова» приговорён к тюрьме

1:22
Мир » Северная Америка » США и Канада

В США впервые приговорили к тюремному сроку обвиняемого в нарушении «закона Родченкова». Об этом сообщили в прокуратуре Южного округа Нью-Йорка.

В США первый обвиняемый в нарушении «закона Родченкова» приговорён к тюрьме
Фото: flickr.com by Cesar I. Martins is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно материалам дела, осуждённым является терапевт Эрик Лира. Он признан виновным в приобретении и раздаче допинга легкоатлетам накануне Олимпийских игр 2020 года в Токио. При этом мужчина наклеивал поддельные этикетки на упаковки с препаратами.

Как заявил прокурор Дэмиан Уильямс, Лира признал свою вину. Ему предстоит провести за решёткой 3 месяца, а также заплатить штраф в размере 16,4 тысяч долларов.

Прокурор предупредил, что нарушение «закона Родченкова» будет наказываться тюрьмой и впредь. Уильямс назвал нынешний приговор важным посланием тем, кто собирается поставлять спортсменам допинг в преддверии Олимпиады в Париже, и отметил важность понимания того, насколько это серьёзное преступление.

Напомним, накануне глава ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что не станет болеть за российских спортсменов, если те будут выступать на Олимпийских играх в Париже. При этом Вяльбе усомнилась в том, что нынешняя Олимпиада вообще состоится. Подробнее об этом читайте в материале «Правды.ру».

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
SpaceX несёт многомиллионные убытки из-за массового отключения спутников Starlink

SpaceX досрочно отправит в утиль около 100 спутников Starlink.

SpaceX анонсировала уничтожение почти 100 спутников Starlink
Сорт томатом "Сто пудов"
Плоды по 500 г каждый: этот сорт томатов любят огородники за морозоустойчивость и хороший урожай
Рассказываем, как правильно приготовить рассыпчатую пшённую кашу
Госдума денонсировала соглашение с правительством Великобритании о рыболовстве
10 лет после Майдана: война, разрушенная экономика, исход населения Дмитрий Плотников Военные расходы становятся дорогим бизнесом в Израиле Михаил Плисюк Шольц получит карт-бланш от Бундестага на поставку Taurus Украине, но решит сам Любовь Степушова
Звезда мировой оперы Анна Нетребко играючи выполнила гимнастическое колесо
Как выглядят кольца Сатурна, если смотреть на них с его поверхности?
Умер известный российский блогер Андрей Морозов с позывным "Мурз"
Умер известный российский блогер Андрей Морозов с позывным "Мурз"
Последние материалы
10 лет после Майдана: война, разрушенная экономика, исход населения
В США первый обвиняемый в нарушении «закона Родченкова» приговорён к тюрьме
В Госдуме рассмотрят проект строительства доходных домов
Диетолог Разарёнова рассказала россиянам о полезных свойствах шиповника
На Солнце произошли две мощнейшие вспышки
Зеленский: У Киева нет плана Б на случай, если Вашингтон не предоставит помощь Украине
Том Круз расстался с наследницей бывшего депутата Госдумы РФ
Скрытая опасность для двигателя: почему в жару может загореться "check engine"
Рогов заявил, что Киев хочет любой ценой удержать Работино, бросая туда все новые силы
Косметолог рассказал, что будет с лицом, если вколоть некачественные филлеры
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников