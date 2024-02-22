В Америке вынесли тюремный приговор врачу, который раздавал допинг спортсменам накануне Олимпиады-2020

В США первый обвиняемый в нарушении «закона Родченкова» приговорён к тюрьме

1:22 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка США и Канада

В США впервые приговорили к тюремному сроку обвиняемого в нарушении «закона Родченкова». Об этом сообщили в прокуратуре Южного округа Нью-Йорка.

Фото: flickr.com by Cesar I. Martins is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Согласно материалам дела, осуждённым является терапевт Эрик Лира. Он признан виновным в приобретении и раздаче допинга легкоатлетам накануне Олимпийских игр 2020 года в Токио. При этом мужчина наклеивал поддельные этикетки на упаковки с препаратами.

Как заявил прокурор Дэмиан Уильямс, Лира признал свою вину. Ему предстоит провести за решёткой 3 месяца, а также заплатить штраф в размере 16,4 тысяч долларов.

Прокурор предупредил, что нарушение «закона Родченкова» будет наказываться тюрьмой и впредь. Уильямс назвал нынешний приговор важным посланием тем, кто собирается поставлять спортсменам допинг в преддверии Олимпиады в Париже, и отметил важность понимания того, насколько это серьёзное преступление.

Напомним, накануне глава ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что не станет болеть за российских спортсменов, если те будут выступать на Олимпийских играх в Париже. При этом Вяльбе усомнилась в том, что нынешняя Олимпиада вообще состоится. Подробнее об этом читайте в материале «Правды.ру».