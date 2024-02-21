Елена Вяльбе сказала, что не будет болеть за россиян, если они будут участвовать в ОИ-2024

Глава ФЛГР Вяльбе сообщила, что не будет болеть за россиян, если они будут выступать на ОИ-2024

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Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе призналась, что не верит, что в Париже смогут состояться запланированные на лето 2024 года Олимпийские игры.

Фото: commons.wikimedia.org by Министерство спорта Республики Татарстан is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Решение по проведению Олимпийских игр в Париже в 2024 году на данный момент остаётся под вопросом из-за различных факторов, таких как эпидемиологическая обстановка, политические события и другие обстоятельства.

Ранее стало известно, что МОК позволил российским и белорусским атлетам принять участие в Олимпиаде, но исключительно в статусе нейтральных спортсменов, и если они могут выполнить целый ряд строгих ограничений.

Глава ФЛГР сообщила, что не станет следить за событиями Игр в случае их проведения, и поддерживать россиян, если они будут там участвовать.

"Честно говоря, судя по тому, что там происходит, у меня большие сомнения в том, что Олимпиада вообще состоится. Я не буду её смотреть. Если россияне там будут выступать — ради бога, но я за них болеть и следить за ними не буду", — сказала Вяльбе в разговоре с ТАСС.