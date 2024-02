Вблизи границы Белоруссии сосредоточена стотысячная ударная группировка украинских войск, заявили в Минобороны РБ

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Украина расположила крупную военную группировку у границ страны. Его слова прозвучали в интервью телеканалу "Россия 24".

Фото: function.mil.ru by Пресс-служба Минобороны России is licensed under Ministry of Defence of the Russian Federation