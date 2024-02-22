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Вблизи границы Белоруссии сосредоточена стотысячная ударная группировка украинских войск, заявили в Минобороны РБ

Хренин: Украина расположила у границы с Белоруссией 112-114 тысяч военных

1:05
Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин заявил, что Украина расположила крупную военную группировку у границ страны. Его слова прозвучали в интервью телеканалу "Россия 24".

Хренин: Украина расположила у границы с Белоруссией 112-114 тысяч военных
Фото: function.mil.ru by Пресс-служба Минобороны России is licensed under Ministry of Defence of the Russian Federation

По словам главы белорусского оборонного ведомства, у границы РБ расположились порядка 112-114 тысяч солдат ВСУ. Это ударная группировка, сказал Хренин, отметив при этом, что не видит причин для ответного наращивания военной мощи в этом районе.

Министр обороны соседней страны также сообщил, что раньше группировка сил на украинской границе была выше. Сейчас угроза для белорусской территории больше исходит от диверсионных групп со стороны Украины.

Однако если кто-то вздумает нарушить воздушное пространство Белоруссии, Минск оставляет за собой право сбивать нарушителей. С августа 2023 произошло 6 подобных нарушений, проинформировал министр.

Также в ходе интервью глава МО РБ рассказал, что Белоруссия и Россия рассматривают варианты о создании совместной программы вооружений.

Автор Константин Большаков
Константин Большаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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