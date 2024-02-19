В Раде заявили, что количество гривневых миллионеров на Украине выросло на 16%

В Верховной Раде подсчитали число гривневых миллионеров на Украине

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Количество украинцев с годовым доходом, превышающим 1 миллион гривен (свыше 26 тысяч долларов США), в 2022 году увеличилось на 16%. Официально признанных гривневых миллионеров сейчас в стране 12 тысяч, сообщил председатель комитета по налогам Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look

"В 2023 году граждане Украины подали 266 тысяч деклараций об имущественном положении и доходах. Сумма задекларированного дохода составила 147,92 миллиарда гривен… На 16% увеличилось количество деклараций на сумму более 1 миллиона гривен. Такие декларации подали 12 тысяч 374 человека", — написал Гетманцев в своем Telegram-канале.

По словам чиновника, гривневых миллионеров стало больше почти на три тысячи человек. При этом, число украинцев находящихся за чертой бедности составляет 60% населения. Отмечается, что в 2022 году по уровню бедности Украина скатилась к показателям 2002 года.