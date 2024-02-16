Египет создал буферную зону и построил заборы на границе с сектором Газа задолго до нынешнего кризиса, начавшегося в октябре 2023 года

Египет организовал буферную зону и построил заборы на границе с сектором Газа задолго до нынешнего кризиса, который начался в октябре 2023 года, заявил глава государственной информационной службы Египта Дия Рашван.
В ответ на сообщения некоторых международных СМИ о начале строительства разделительной стены на границе с Газой, Рашван подтвердил, что Египет давно построил буферную зону и заборы в этом районе.
Отметим, что газета New York Times ранее сообщила о начале строительства стены на южной границе Газы рядом с городом Рафах, в котором военную операцию готовит израильская армия.
Рашван также заявил, что что Египет не готовится делать такие шаги, как строительство жилых единиц для палестинцев в районе, прилегающем к границам с Газой.
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