Украина готова выкопать тело Петра Столыпина и обменять на своих пленных солдат

Украина планирует обменять тело Петра Столыпина на пленных солдат

0:30 Your browser does not support the audio element. Мир

Директор государственного музея-заповедника "Киево-Печерская лавра" предложил идею выкопать тело легендарного реформатора Российской империи Петра Столыпина для обмена на пленных солдат ВСУ.

Фото: Wikipedia by Сидоровнин Геннадий Павлович Глава VI. II государственная Дума is licensed under общественное достояние

Он утверждает, что это поможет Украине вернуть своих "героев".

Ранее сообщалось, что назначение генерала, причастного к разгону Майдана, вызвало скандал в Украине, а также Генштаб ВСУ оправдал нового главнокомандующего, Александра Сырского, из-за его связей с Россией.