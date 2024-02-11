Резюме текста: Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ) выступил в защиту нового главнокомандующего, генерала Александра Сырского, которого обвинили в связях с Россией.
В украинских СМИ появились материалы о его биографии, связанной с рождением в России и обучением в Московском военном училище. Генштаб ВСУ назвал эти публикации попыткой дискредитировать главкома и подорвать доверие к армии
. Они отметили успешные операции Сырского при командовании бывшего главкома Залужного и дали ему прозвище "генерал-котел". Однако украинские военные также обвинили его в высоких потерях среди солдат и пренебрежении их жизнями.
Для посадки перца лучше ориентироваться на лунный календарь.