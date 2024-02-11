Главнокомандующий украинской армии под угрозой из-за связей с Россией! Что скрывает его биография?

Генштаб ВСУ оправдывает нового главнокомандующего из-за его связей с Россией

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Резюме текста: Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины (ВСУ) выступил в защиту нового главнокомандующего, генерала Александра Сырского, которого обвинили в связях с Россией.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

В украинских СМИ появились материалы о его биографии, связанной с рождением в России и обучением в Московском военном училище. Генштаб ВСУ назвал эти публикации попыткой дискредитировать главкома и подорвать доверие к армии

. Они отметили успешные операции Сырского при командовании бывшего главкома Залужного и дали ему прозвище "генерал-котел". Однако украинские военные также обвинили его в высоких потерях среди солдат и пренебрежении их жизнями.