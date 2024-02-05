В Киеве воззвали у украинским властям с просьбой прекратить политические интриги

Кличко призвал власти Украины прекратить политические интриги

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На фоне сообщений об отставке главнокомандующего Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного мэр Киева Виталий Кличко призвал власти прекратить, наконец, вести политические интриги, а также внутреннюю борьбу.

Фото: president.gov.ua by PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website is licensed under Attribution 4.0 Internationa

Как указал Кличко в своём Telegram-канале, в следствие этого разногласия общество вовсю обсуждает конфликт Залужного и президента Украины Владимира Зеленского, напряжённо выжидая, чем эта ситуация завершится.

"К сожалению, сегодня тот момент, когда политика может перевесить здравый смысл и интересы государства. И этот момент зависит не от Залужного. Надеюсь, власти понимают всю серьёзность шагов, которые совершают сейчас, и всю полноту своей ответственности", — обратил внимание мэр украинской столицы.

В заключение он указал, что по состоянию на настоящий день Украина вынуждена бороться "буквально за своё существование". А бороться надо "за одно — за победу Украины", резюмировал Кличко.