В Киеве воззвали у украинским властям с просьбой прекратить политические интриги

На фоне сообщений об отставке главнокомандующего Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного мэр Киева Виталий Кличко призвал власти прекратить, наконец, вести политические интриги, а также внутреннюю борьбу.

