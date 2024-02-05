На фоне сообщений об отставке главнокомандующего Вооружённых сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного мэр Киева Виталий Кличко призвал власти прекратить, наконец, вести политические интриги, а также внутреннюю борьбу.
Как указал Кличко в своём Telegram-канале, в следствие этого разногласия общество вовсю обсуждает конфликт Залужного и президента Украины Владимира Зеленского, напряжённо выжидая, чем эта ситуация завершится.
"К сожалению, сегодня тот момент, когда политика может перевесить здравый смысл и интересы государства. И этот момент зависит не от Залужного. Надеюсь, власти понимают всю серьёзность шагов, которые совершают сейчас, и всю полноту своей ответственности", — обратил внимание мэр украинской столицы.
В заключение он указал, что по состоянию на настоящий день Украина вынуждена бороться "буквально за своё существование". А бороться надо "за одно — за победу Украины", резюмировал Кличко.
Замиокулькас (лат. Zamioculcas zamiifolia) - это растение семейства ароидных, которое произрастает в тропических и субтропических регионах Африки. Оно также известно под названием "долларовое дерево" или "замифолия". Замиокулькас - это красивое и неприхотливое растение, которое становится все более популярным среди цветоводов благодаря своей устойчивости и привлекательному внешнему виду.