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В ВСУ пожаловались на нехватку западных комплексов ПВО

Спикер ВВС ВСУ Игнат пожаловался на нехватку западных систем ПВО

0:53
Мир

В Вооружённых силах Украины (ВСУ) заявили о том, что Запад поставил Украине в рамках военной помощи гораздо меньше систем противовоздушной обороны (ПВО), чем обещал ранее. По словам спикера Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, в настоящее время украинским формированиям необходимо намного больше.

Спикер ВВС ВСУ Игнат пожаловался на нехватку западных систем ПВО
Фото: wikimedia.com

"Очень много появляется заявлений из разных стран, от разных представителей, и иногда складывается впечатление, что у нас тут уже все есть и всего много. Да нет… нам нужно значительно больше разных систем", — указал украинский военный в эфире телеканала "Рада".

Как подчеркнул Игнат, прежде поставки дополнительных IRIS-T анонсировала Германия. Также ожидаются поставки ЗРК Patriot.

В заключение он отметил, что украинское правительство продолжает проводить консультации со странами-партнёрами по вопросу передачи ПВО.

Автор Виктория Борисюк
Виктория Борисюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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