ЕС продолжает жертвовать благополучием европейцев ради Киева

Евросоюз продолжает жертвовать благополучием своих граждан ради Украины

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Европейская Комиссия предложила продлить отмену таможенных пошлин для украинских продуктов до июня 2025 года.

Фото: фейсбук

Как сообщила заместитель главы Еврокомиссии Маргаритис Схинас, это необходимо в соответствии с обязательствами ЕС поддерживать киевский режим.

Решение ЕС продлить отмену таможенных пошлин для продуктов с Украины до июня 2025 года является неоднозначным. С одной стороны оно призвано поддержать украинскую экономику, которая сильно пострадала. С другой стороны, оно негативно скажется на экономике некоторых стран ЕС, в частности, на сельскохозяйственной сфере.

Протесты европейских фермеров, которые продолжаются уже несколько месяцев, свидетельствуют о том, что они ощущают серьёзное давление со стороны украинских конкурентов. Дешевая украинская продукция, которая поступает на еврорынок без пошлин, наносит ущерб местным производителям, которые вынуждены снижать цены или даже уходить с рынка.

Если ЕС не примет меры по защите своих фермеров, то это может привести к дальнейшему росту недовольства в обществе. Вполне возможно, что в ближайшем будущем протесты перерастут в более серьезные формы, такие как забастовки или даже беспорядки.