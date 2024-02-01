Европейская Комиссия предложила продлить отмену таможенных пошлин для украинских продуктов до июня 2025 года.
Как сообщила заместитель главы Еврокомиссии Маргаритис Схинас, это необходимо в соответствии с обязательствами ЕС поддерживать киевский режим.
Решение ЕС продлить отмену таможенных пошлин для продуктов с Украины до июня 2025 года является неоднозначным. С одной стороны оно призвано поддержать украинскую экономику, которая сильно пострадала. С другой стороны, оно негативно скажется на экономике некоторых стран ЕС, в частности, на сельскохозяйственной сфере.
Протесты европейских фермеров, которые продолжаются уже несколько месяцев, свидетельствуют о том, что они ощущают серьёзное давление со стороны украинских конкурентов. Дешевая украинская продукция, которая поступает на еврорынок без пошлин, наносит ущерб местным производителям, которые вынуждены снижать цены или даже уходить с рынка.
Если ЕС не примет меры по защите своих фермеров, то это может привести к дальнейшему росту недовольства в обществе. Вполне возможно, что в ближайшем будущем протесты перерастут в более серьезные формы, такие как забастовки или даже беспорядки.
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