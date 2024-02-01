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ЕС продолжает жертвовать благополучием европейцев ради Киева

Евросоюз продолжает жертвовать благополучием своих граждан ради Украины

Мир

Европейская Комиссия предложила продлить отмену таможенных пошлин для украинских продуктов до июня 2025 года.

Евросоюз продолжает жертвовать благополучием своих граждан ради Украины
Фото: фейсбук

Как сообщила заместитель главы Еврокомиссии Маргаритис Схинас, это необходимо в соответствии с обязательствами ЕС поддерживать киевский режим.

Решение ЕС продлить отмену таможенных пошлин для продуктов с Украины до июня 2025 года является неоднозначным. С одной стороны оно призвано поддержать украинскую экономику, которая сильно пострадала. С другой стороны, оно негативно скажется на экономике некоторых стран ЕС, в частности, на сельскохозяйственной сфере.

Протесты европейских фермеров, которые продолжаются уже несколько месяцев, свидетельствуют о том, что они ощущают серьёзное давление со стороны украинских конкурентов. Дешевая украинская продукция, которая поступает на еврорынок без пошлин, наносит ущерб местным производителям, которые вынуждены снижать цены или даже уходить с рынка.

Если ЕС не примет меры по защите своих фермеров, то это может привести к дальнейшему росту недовольства в обществе. Вполне возможно, что в ближайшем будущем протесты перерастут в более серьезные формы, такие как забастовки или даже беспорядки.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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