Финская полиция запретила помогать военным ВСУ

Финская полиция запретила помогать ВСУ: "Не является полезным делом"

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Полиция Финляндии запретила двум крупнейшим общественным организациям страны Your Finnish Friends ry и Ukrainan maanpuolustuksen ystävät ry, заниматься сбором средств для ВСУ.

Фото: openverse.org by Matti Mattila is licensed under CC BY 2.0

Полиция объяснила своё решение тем, что данная поддержка не подпадает под категорию "общественно-полезной деятельности". В соответствии с финским законом о сборе денег, общественно-полезная деятельность предполагает некую ценность для социума, культуры или интеллектуального развития, пишет Iltalehti.

Такое решение возмутило проукраинских активистов, которые считают, что поддержка киевского режима является общественно-полезной деятельностью, поскольку способствует укреплению безопасности Европы.

Волонтеры из организаций намерены обжаловать решение полиции в суде.