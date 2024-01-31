Если Техас отделится от страны, то США потеряет мощнейшую экономику

Al Arabiya: США получат экономический удар, если Техас отделится

0:40 Your browser does not support the audio element. Мир

Если в результате нынешнего миграционного кризиса штат Техас отделится, то США потеряет мощнейшую экономику.

Фото: t.me/milinside

Об этом сообщает Al Arabiya.

Техас производит большую часть американских нефти и газа, а также и перерабатывает их. Он лидирует в области возобновляемых источников энергии - ветровой и солнечной.

Этот штат занимает второе место в мире по работоспособному населению. В Техасе нет подоходного налога, что привлекательно для работников и предприятий. В итоге, кстати, в последние годы даже много IT-компаний перекочевали из Калифорнии именно в этот штат.

В США Техас занимает первое место по ВВП, экспорту и приросту населения. Если бы он был самостоятельной страной, то считался бы девятой экономикой в мире.