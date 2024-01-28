Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Дмитрий Плотников
Мятеж в Техасе: США затрещали по штатам

Мятежный Техас вооружается бронетехникой: США — на пороге гражданской войны

4:43
Мир » Северная Америка » Мексика

Все СМИ уже облетели видеокадры, где Нацгвардия Техаса перебрасывает вооружённые (и даже тяжёлую технику) подразделения к границе США и Мексики.

Мятежный Техас вооружается бронетехникой: США — на пороге гражданской войны
Фото: dvidshub.net by 1st Lt. Alicia Lacy is licensed under public domain

С чего всё началось? И что вообще приходит?

Суть конфликта

Конфликт между властями Техаса и федеральным правительством США начался ещё в 2021 году в связи с резким ростом потока нелегальных мигрантов из Латинской Америки. Президент США Джо Байден, избранный на платформе смягчения миграционной политики, отменил ряд мер, принятых его предшественником Дональдом Трампом, направленных на ограничение нелегальной иммиграции. В результате этого количество задержанных мигрантов на границе США и Мексики резко возросло.

Губернатор Техаса Грег Эбботт, кстати, член Республиканской пратии, выступил против политики президента Байдена. Он заявил, что Техас не может позволить себе не контролировать границу с Мексикой, и принял решение о проведении операции "Одинокая звезда" по защите границы. В рамках этой операции сотрудники правоохранительных органов Техаса получили право на самостоятельную охрану границы, включая возведение колючей проволоки и поимку нелегальных мигрантов.

Развитие конфликта

И вот Техас оказался на пике кризиса. После увеличения потока мигрантов в штат возникли проблемы с управлением этого миграционного потока. Этот кризис также вызвал политические споры о миграционной политике, а также о том, как государственные и федеральные власти должны реагировать на подобные ситуации.

Эбботт выступил с заявлением, в котором выразил возмущение тем, что правительство США не оказывает помощи. Он заявил, что штат оказался в ситуации, когда не может справиться с наплывом нелегальных мигрантов самостоятельно, и призвал "федералов" оказать помощь.

По его словам, в январе 2024 года через границу Техаса перешло более 200 тысяч человек, что является рекордным показателем. Губернатор сказал, что этот наплыв нелегальных мигрантов представляет серьезную угрозу безопасности штата и его жителей.

Эбботт призвал правительство США принять меры по ужесточению пограничного контроля и сокращению потока нелегальных мигрантов. Он также призвал федеральные власти предоставить штату финансовую помощь для строительства забора на границе и финансирования других мер по борьбе с нелегальной миграцией.

"Федеральное правительство должно взять на себя ответственность за защиту наших границ. Техас не может справиться с этим кризисом самостоятельно", — отметил он.

Эбботт также заявил, что штат намерен принять собственные меры по борьбе с нелегальной миграцией. Он уже направил в приграничные районы Техаса Национальную гвардию и пограничную службу штата.

Не дожидаясь реакции правительства, местные власти установили колючую проволоку и иные заграждения на некоторых участках госграницы. Но Верховный суд США вынес решение в пользу правительства, разрешив уничтожить установленные заграждения, однако власти Техаса отказываются подчиниться данному решению, выводя конфликт на новый уровень. После этого Национальная гвардия Техаса взяла под контроль границу в городе Игл-Пасс, расположенную вдоль реки Рио-Гранде, разделяющей Мексику и США.

Положение дел на данный момент

По словам Эббота, ещё десять штатов направили Национальную гвардию к границе с Техасом и другие последуют их примеру. Его действия по закрытию границы с Мексикой, вопреки решению Верховного суда США, поддержали главы других штатов.

Эбботт заявил, что в общей сложности на границе с Техасом сейчас находится около 2000 военнослужащих Национальной гвардии. Союзники также отправили более семидесяти БМП М2 "Брэдли", около полусотни самоходных гаубиц М109, более 400 "Хаммеров" и 30 танков Abrams. Всё это присоединилось к большой армии Техаса.

Он поблагодарил эти штаты за помощь и заявил, что она является важным шагом в борьбе с нелегальной миграцией.

Вот список штатов, которые направили Национальную гвардию к границе с Техасом:

  • Национальная гвардия Алабама
  • Национальная гвардия Аризоны
  • Национальная гвардия Джорджии
  • Национальная гвардия Канзаса
  • Национальная гвардия Кентукки
  • Национальная гвардия Луизианы
  • Национальная гвардия Оклахомы
  • Национальная гвардия Теннесси
  • Национальная гвардия Юты

Военнослужащие будут помогать пограничной службе штата Техас в патрулировании границы, обеспечении безопасности и оказании помощи нелегальным мигрантам.

Реакция федеральных властей на эти действия пока неизвестна.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Темы техас
Новости Все >
Дачникам на заметку: как появились растения
Ученые назвали список стран, которые смогут пережить ядерную зиму
Экоактивисты облили супом "Мону Лизу" в Лувре в знак протеста за здоровое питание
Названы советы, как верно укладывать водостойкий ламинат
В ГИБДД назвали пять обидных ошибок водителей на парковке, приводящих к ДТП или штрафам
Сергей Нарышкин предсказал "печальную судьбу" Украины
Трамп: США умирают из-за некомпетентности Байдена
Как накрасить губы так, чтобы они выглядели визуально больше
США предложат Греции устаревшее вооружение в обмен на российские системы
Филипп Киркоров и Максим Ситник внезапно уехали в США
Популярное
Мелкой и кривой морковка становится из-за этих ошибок неопытных дачников

Иногда огородники удивляются странным формам моркови, которые корнеплод приобретает. Однако винить только силы природы при сборе урожая — напрасное дело. Зачастую сами дачники способствуют тому, чтобы морковка росла мелкой и кривой.

Мелкой и кривой морковка становится из-за этих ошибок неопытных дачников
Не выбрасывайте помидорных пасынков: это и новые кусты, и средство от вредителей, и удобрения
Не выбрасывайте помидорных пасынков: это и новые кусты, и средство от вредителей, и удобрения
Не только обогреватель: 8 проверенных способов, как прогреть дачу зимой
Почему инспекторы ГИБДД спрашивают водителей о потреблении алкоголя и как лучше на это отвечать
Мятежный Техас вооружается бронетехникой: США — на пороге гражданской войны Дмитрий Плотников Чаще всего миром конфликт не окончить: мудрецы прошлого обсудили это со всех сторон Сергей Лебедев ВС РФ готовятся взять ещё один укрепрайон ВСУ в Авдеевке, чтобы её освободить Любовь Степушова
"Высокую концентрацию титулованных идиотов": стюардесса назвала салон самолета, который набит худшими людьми
Три средства для ухода за кожей вокруг глаз, которые помогут справиться с утренними отеками
Топливо до отказа: почему производители автомобилей рекомендуют полный бак и как это влияет на его работу
Топливо до отказа: почему производители автомобилей рекомендуют полный бак и как это влияет на его работу
Последние материалы
Экоактивисты облили супом "Мону Лизу" в Лувре в знак протеста за здоровое питание
Названы советы, как верно укладывать водостойкий ламинат
В ГИБДД назвали пять обидных ошибок водителей на парковке, приводящих к ДТП или штрафам
Сергей Нарышкин предсказал "печальную судьбу" Украины
Трамп: США умирают из-за некомпетентности Байдена
Как накрасить губы так, чтобы они выглядели визуально больше
США предложат Греции устаревшее вооружение в обмен на российские системы
Филипп Киркоров и Максим Ситник внезапно уехали в США
Азу по-татарски: вкусное традиционное блюдо с тремя неизменными составляющими
"Нодон синмун": провокации США могут привести к мировой войне
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников