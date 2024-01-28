Мятеж в Техасе: США затрещали по штатам

Мятежный Техас вооружается бронетехникой: США — на пороге гражданской войны

4:43 Your browser does not support the audio element. Мир Северная Америка Мексика

Все СМИ уже облетели видеокадры, где Нацгвардия Техаса перебрасывает вооружённые (и даже тяжёлую технику) подразделения к границе США и Мексики.

Фото: dvidshub.net by 1st Lt. Alicia Lacy is licensed under public domain

С чего всё началось? И что вообще приходит?

Суть конфликта

Конфликт между властями Техаса и федеральным правительством США начался ещё в 2021 году в связи с резким ростом потока нелегальных мигрантов из Латинской Америки. Президент США Джо Байден, избранный на платформе смягчения миграционной политики, отменил ряд мер, принятых его предшественником Дональдом Трампом, направленных на ограничение нелегальной иммиграции. В результате этого количество задержанных мигрантов на границе США и Мексики резко возросло.

Губернатор Техаса Грег Эбботт, кстати, член Республиканской пратии, выступил против политики президента Байдена. Он заявил, что Техас не может позволить себе не контролировать границу с Мексикой, и принял решение о проведении операции "Одинокая звезда" по защите границы. В рамках этой операции сотрудники правоохранительных органов Техаса получили право на самостоятельную охрану границы, включая возведение колючей проволоки и поимку нелегальных мигрантов.

Развитие конфликта

И вот Техас оказался на пике кризиса. После увеличения потока мигрантов в штат возникли проблемы с управлением этого миграционного потока. Этот кризис также вызвал политические споры о миграционной политике, а также о том, как государственные и федеральные власти должны реагировать на подобные ситуации.

Эбботт выступил с заявлением, в котором выразил возмущение тем, что правительство США не оказывает помощи. Он заявил, что штат оказался в ситуации, когда не может справиться с наплывом нелегальных мигрантов самостоятельно, и призвал "федералов" оказать помощь.

По его словам, в январе 2024 года через границу Техаса перешло более 200 тысяч человек, что является рекордным показателем. Губернатор сказал, что этот наплыв нелегальных мигрантов представляет серьезную угрозу безопасности штата и его жителей.

Эбботт призвал правительство США принять меры по ужесточению пограничного контроля и сокращению потока нелегальных мигрантов. Он также призвал федеральные власти предоставить штату финансовую помощь для строительства забора на границе и финансирования других мер по борьбе с нелегальной миграцией.

"Федеральное правительство должно взять на себя ответственность за защиту наших границ. Техас не может справиться с этим кризисом самостоятельно", — отметил он.

Эбботт также заявил, что штат намерен принять собственные меры по борьбе с нелегальной миграцией. Он уже направил в приграничные районы Техаса Национальную гвардию и пограничную службу штата.

Не дожидаясь реакции правительства, местные власти установили колючую проволоку и иные заграждения на некоторых участках госграницы. Но Верховный суд США вынес решение в пользу правительства, разрешив уничтожить установленные заграждения, однако власти Техаса отказываются подчиниться данному решению, выводя конфликт на новый уровень. После этого Национальная гвардия Техаса взяла под контроль границу в городе Игл-Пасс, расположенную вдоль реки Рио-Гранде, разделяющей Мексику и США.

Положение дел на данный момент

По словам Эббота, ещё десять штатов направили Национальную гвардию к границе с Техасом и другие последуют их примеру. Его действия по закрытию границы с Мексикой, вопреки решению Верховного суда США, поддержали главы других штатов.

Эбботт заявил, что в общей сложности на границе с Техасом сейчас находится около 2000 военнослужащих Национальной гвардии. Союзники также отправили более семидесяти БМП М2 "Брэдли", около полусотни самоходных гаубиц М109, более 400 "Хаммеров" и 30 танков Abrams. Всё это присоединилось к большой армии Техаса.

Он поблагодарил эти штаты за помощь и заявил, что она является важным шагом в борьбе с нелегальной миграцией.

Вот список штатов, которые направили Национальную гвардию к границе с Техасом:

Национальная гвардия Алабама

Национальная гвардия Аризоны

Национальная гвардия Джорджии

Национальная гвардия Канзаса

Национальная гвардия Кентукки

Национальная гвардия Луизианы

Национальная гвардия Оклахомы

Национальная гвардия Теннесси

Национальная гвардия Юты

Военнослужащие будут помогать пограничной службе штата Техас в патрулировании границы, обеспечении безопасности и оказании помощи нелегальным мигрантам.

Реакция федеральных властей на эти действия пока неизвестна.