Министерство иностранных дел Бразилии выступило с призывом к Израилю немедленно выполнить постановление Международного суда ООН по ситуации в Газе. Решение суда предписывает Израилю принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе.
Бразильское правительство подчеркнуло свою поддержку принципу двух государств и выразило стремление к созданию экономически независимого палестинского государства, способного сосуществовать с Израилем в условиях мира и безопасности.
Ранее Бразилия поддержала иск ЮАР против Израиля в связи с событиями в Палестине, выражая надежду на соблюдение международных стандартов и создание мирного решения конфликта.
Огородники уже обладают достаточным пониманием вопросов севооборота и правильного соседства в посадках. Однако, иногда, по объективным причинам, соблюдение этих рекомендаций может представляться сложным.