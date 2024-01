Бразилия за права Палестины: Израилю нужно выполнить решение ООН

Министерство иностранных дел Бразилии выступило с призывом к Израилю немедленно выполнить постановление Международного суда ООН по ситуации в Газе. Решение суда предписывает Израилю принять все необходимые меры для предотвращения геноцида в Газе.

Фото: openverse by Дэвид Берковиц is licensed under "View of Gaza Strip from Israel - October 2009" by David Berkowitz is licensed under CC BY 2.0.