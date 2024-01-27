Кризис в Верховной Раде — украинские депутаты сдают мандаты

В Верховной Раде Украины возникла серьёзная политическая ситуация, связанная с нежеланием значительного числа депутатов выполнять свои обязанности в соответствии с предоставленными им мандатами, сообщает EADaily.

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По данным СМИ, многие депутаты оценивают общественную обстановку и поэтому отказываются поддерживать законопроекты, предложенные офисом президента, которые, по их мнению, повторяют "диктаторские законы Януковича".

Одним из таких спорных предложений является законопроект о мобилизации, который вызвал сопротивление даже внутри фракции "Слуга Народа".

В результате глава администрации президента Андрей Ермак столкнулся с трудностью пропуска необходимого решения через Раду, так как обычные методы воздействия не оказались эффективными. Некоторые парламентарии из фракции "слуг" заявили о готовности отказаться от своих мандатов.

Лидер фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия подтвердил факт нарастающего законодательного кризиса, отметив, что уже 17 членов его фракции написали заявления о сложении полномочий. В свете этой ситуации депутатов решили удерживать в парламенте, чтобы избежать массового ухода, что могло бы подорвать легитимность парламента.

Арахамия также отметил отсутствие единства в парламенте и выразил мнение, что текущая ситуация хуже, чем до начала военных действий.