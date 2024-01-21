Северная Корея признала Владимира Путина своим самым близким другом

МИД КНДР назвал Путина "самым близким другом корейского народа"

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Северная Корея считает Владимира Путина "самым близким другом корейского народа", передаёт в воскресенье ЦТАК со ссылкой на официальное сообщение МИД КНДР.

Фото: STR / AFP

Северокорейское государственное информагентство рассказало о недавнем визите в Москву правительственной делегации во главе с министром иностранных дел Цой Сон Хи.

Она встречалась с президентом РФ, и тот "ещё раз выразил глубокую признательность" за приглашение в Северную Корею и "выразил готовность" посетить страну в кратчайшие сроки, говорится в сообщении.

"Правительство КНДР тепло поприветствует визит президента Путина в нашу страну и готово со всей искренностью встретить самого близкого друга корейского народа", — заявляет официальный Пхеньян.

Лидера КНДР Ким Чен Ына связывает с его российским коллегой "крепкая дружба", добавляет ЦТАК.

В Пхеньяне высоко ценят важную миссию и роль сильной России в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, особенно в условиях безответственных и несправедливых провокационных действий США и их союзников, заключается в сообщении.