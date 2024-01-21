Северная Корея считает Владимира Путина "самым близким другом корейского народа", передаёт в воскресенье ЦТАК со ссылкой на официальное сообщение МИД КНДР.
Северокорейское государственное информагентство рассказало о недавнем визите в Москву правительственной делегации во главе с министром иностранных дел Цой Сон Хи.
Она встречалась с президентом РФ, и тот "ещё раз выразил глубокую признательность" за приглашение в Северную Корею и "выразил готовность" посетить страну в кратчайшие сроки, говорится в сообщении.
"Правительство КНДР тепло поприветствует визит президента Путина в нашу страну и готово со всей искренностью встретить самого близкого друга корейского народа", — заявляет официальный Пхеньян.
Лидера КНДР Ким Чен Ына связывает с его российским коллегой "крепкая дружба", добавляет ЦТАК.
В Пхеньяне высоко ценят важную миссию и роль сильной России в поддержании стратегической стабильности и баланса в мире, особенно в условиях безответственных и несправедливых провокационных действий США и их союзников, заключается в сообщении.
Филипп Киркоров, находящийся в трудных временах из-за скандала на голой вечеринке, получил поддержку от некоторых знаменитостей.