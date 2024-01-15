Депутат бундестага оскорбила Зеленского

Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Эдгар Науйок раскритиковал режим Владимира Зеленского, заявив, что украинский президент лишь смотрит, "где можно взять что-нибудь ещё".
В интервью немецкому изданию Deutschland Kurier он отметил, что в последнее время Соединённые Штаты "всё больше отходят" от украинского конфликта.
"А что мы делаем? Мы быстро подменяем [США — ред.]! Ура! С четырёх миллиардов евро бюджет [на военную помощь Украине — ред.] увеличился до восьми миллиардов. У нас они есть, не так ли? Нам же это так нужно?" — заметил Науйок.
По мнению немецкого депутата, сейчас сложилась абсурдная ситуация. При этом в индексе развития стран мира Германия опустилась с 8-го на 26-е место.
Отмечается, что ещё в декабре прошлого года ФРГ объявила о мерах по экономии бюджета.
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