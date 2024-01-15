Депутат бундестага оскорбила Зеленского

Депутат бундестага от АдГ Науйок: Зеленский ищет, где бы еще что-нибудь взять

0:56 Your browser does not support the audio element. Мир

Депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) Эдгар Науйок раскритиковал режим Владимира Зеленского, заявив, что украинский президент лишь смотрит, "где можно взять что-нибудь ещё".

Фото: openverse.org by President Of Ukraine is licensed under CC0 1.0

В интервью немецкому изданию Deutschland Kurier он отметил, что в последнее время Соединённые Штаты "всё больше отходят" от украинского конфликта.

"А что мы делаем? Мы быстро подменяем [США — ред.]! Ура! С четырёх миллиардов евро бюджет [на военную помощь Украине — ред.] увеличился до восьми миллиардов. У нас они есть, не так ли? Нам же это так нужно?" — заметил Науйок.

По мнению немецкого депутата, сейчас сложилась абсурдная ситуация. При этом в индексе развития стран мира Германия опустилась с 8-го на 26-е место.

Отмечается, что ещё в декабре прошлого года ФРГ объявила о мерах по экономии бюджета.