Песков объяснил визит главы МИД КНДР в Россию

В Кремле рассчитывают на плодотворные и насыщенные переговоры с правительственной делегацией Северной Кореи, сообщил в понедельник Дмитрий Песков.
В воскресенье 14 января представители КНДР во главе с министром иностранных дел Цой Сон Хи прибыли в Москву.
«В первую очередь, Северная Корея – это наш ближайший сосед, наш партнёр, с коим мы намерены и дальше развивать партнёрские отношения», – прокомментировал пресс-секретарь президента РФ.
По его словам, визит Хи стал логичным продолжением встречи лидеров России и Северной Кореи на космодроме Восточный в сентябре 2023 года.
Скорее всего, Владимир Путин примет Цой Сон Хи и договорится с ней о своём ответном визите в Северную Корею «в обозримом будущем», добавил Песков.
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