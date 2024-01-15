Песков объяснил визит главы МИД КНДР в Россию

Песков допустил, что Путин встретится с главой МИД КНДР

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В Кремле рассчитывают на плодотворные и насыщенные переговоры с правительственной делегацией Северной Кореи, сообщил в понедельник Дмитрий Песков.

Фото: Пресс-служба МИД РФ

В воскресенье 14 января представители КНДР во главе с министром иностранных дел Цой Сон Хи прибыли в Москву.

«В первую очередь, Северная Корея – это наш ближайший сосед, наш партнёр, с коим мы намерены и дальше развивать партнёрские отношения», – прокомментировал пресс-секретарь президента РФ.

По его словам, визит Хи стал логичным продолжением встречи лидеров России и Северной Кореи на космодроме Восточный в сентябре 2023 года.

Скорее всего, Владимир Путин примет Цой Сон Хи и договорится с ней о своём ответном визите в Северную Корею «в обозримом будущем», добавил Песков.