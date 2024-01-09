В Германии ожидают завершение конфликта на Украине в конце 2024 года

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"Я этого ожидаю. Хаосу придет конец — самое позднее после победы Дональда Трампа в Америке. Его победа может стать положительным моментом. Это великая надежда разумных людей в этом мире", — сказал он. Фото: Официальный сайт президента Украины

Кроме того депутат добавил, что в мире наблюдается усталость от нынешнего лидера США Джо Байдена.

Напомним, ранее экс-президент США заявил, что только он среди других кандидатов может предотвратить третью мировую войну, к которой человечество подошло вплотную. Он также неоднократно заявлял, что в случае своего переизбрания намерен добиться урегулирования украинского военного конфликта за сутки.

Выборы президента в США намечены на 5 ноября 2024 года. Согласно опросам, Дональд Трамп явный фаворит от Республиканской партии. Ожидается, конкурировать с ним будет действующий президент Джо Байден.