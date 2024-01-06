В аэропорту Нью-Джерси сгорел склад с военными грузами для отправки Украине

0:54 Your browser does not support the audio element. Мир

В аэропорту американского города Нью-Джерси горит склад, на котором хранились военные грузы для отправки киевскому режиму.

Фото: Нейросеть Шедеврум

Пожару присвоена четвертая категория сложности. Спасти там уже ничего нереально, всё будет неделю выгорать.

На складе хранились боеприпасы, оружие, одежда и другие материалы, предназначенные для помощи украинским военным. Причины пожара пока не установлены.

Пожар вызвал серьёзную обеспокоенность в США и Украине. Власти США заявили, что ущерб от пожара будет оценен, и при необходимости будут приняты меры для компенсации потерь.