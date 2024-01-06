В аэропорту американского города Нью-Джерси горит склад, на котором хранились военные грузы для отправки киевскому режиму.
Пожару присвоена четвертая категория сложности. Спасти там уже ничего нереально, всё будет неделю выгорать.
На складе хранились боеприпасы, оружие, одежда и другие материалы, предназначенные для помощи украинским военным. Причины пожара пока не установлены.
Пожар вызвал серьёзную обеспокоенность в США и Украине. Власти США заявили, что ущерб от пожара будет оценен, и при необходимости будут приняты меры для компенсации потерь.
"Когда горят такие склады — это всегда кому-то нужно. При этом официальные СМИ замалчивают информацию о том, что хранилось на складе", — комментирует ситуацию "Царьград.ТВ".
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