"Ему очень понравилось": Кадыров о визите американского военного эксперта в Грозный

0:56 Your browser does not support the audio element. Мир

В Грозном Рамзан Кадыров встретился с бывшим военным морпехом армии США, Скоттом Риттером. В ходе неформальной встречи они обсудили широкий круг тем, начиная от политики США и заканчивая мировой обстановкой.

Фото: https://t.me/RKadyrov_95

"Как признается наш дорогой гость, в Чеченской Республике ему очень понравилось", — сообщил Кадыров в своем телеграмм канале.

Риттер признался, что посещение Чеченской Республики позволило ему увидеть реальность, отличающуюся от американской пропаганды, выявив стабильность и отсутствие уличной преступности.

Американский гость выразил уважение к Первому Президенту ЧР, Ахмату-Хаджи Кадырову, отмечая его силу и усилия в борьбе за мир в регионе. В конце встречи Риттер передал подарки в знак дружбы, а автор выразил благодарность за визит и высокую оценку деятельности.