Британскому флоту не хватает моряков

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"У ВМС Британии так мало моряков, им приходится списать два военных корабля, чтобы укомплектовать свои фрегаты нового класса", - говорится в сообщении издания. Фото: Stable Diffusion: London on fire

Ссылаясь на данные минобороны издание сообщает, что у ВМС самые худшие среди трех подразделений ведомства показатели по набору служащих.

В 2024 году будут списаны HMS Argyll, а также HMS Westminster, который недавно был отремонтирован. Военные корабли будут утилизированы или проданы союзникам.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что ВМС Британии получат еще пять новейших фрегатов Type 26 в дополнении к трем, которые уже строятся.

Строительство восьми кораблей планируется завершить к середине 2030-х годов. Фрегаты Type 26 пойдут на замену эксплуатируемые британскими ВМС противолодочные корабли Type 23.