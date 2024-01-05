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Британскому флоту не хватает моряков

1:04
Мир

"У ВМС Британии так мало моряков, им приходится списать два военных корабля, чтобы укомплектовать свои фрегаты нового класса", - говорится в сообщении издания. 

Британскому флоту не хватает моряков
Фото: Stable Diffusion: London on fire

Ссылаясь на данные минобороны издание сообщает, что у ВМС самые худшие среди трех подразделений ведомства показатели по набору служащих.

В 2024 году будут списаны HMS Argyll, а также HMS Westminster, который недавно был отремонтирован. Военные корабли будут утилизированы или проданы союзникам.

Напомним, ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что ВМС Британии получат еще пять новейших фрегатов Type 26 в дополнении к трем, которые уже строятся.

Строительство восьми кораблей планируется завершить к середине 2030-х годов. Фрегаты Type 26 пойдут на замену эксплуатируемые  британскими ВМС противолодочные корабли Type 23.

Автор Алексей Букин
Алексей Букин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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