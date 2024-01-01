Массовые задержания после "голой" вечеринки в Минске

В Минске произошли массовые задержания организаторов и участников новогодней "взрослой" вечеринки. Согласно сообщениям Telegram-каналов, задержанным были назначены сроки от 3 до 15 суток, но возможно, что это еще не все последствия для участников.

Фото: мвд.рф

Такие закрытые мероприятия с сексуальным уклоном проводились в Белоруссии не впервые, но на этот раз они привлекли внимание силовых структур.

На опубликованных кадрах видно, что участники развлекались в одном из ночных клубов столицы в вызывающих нарядах, схожих с теми, которые были на "голой" вечеринке Анастасии Ивлеевой в Москве в декабре. В тот раз рэпера Николая Васильева, пришедшего на мероприятие в одном носке, также арестовали на 15 суток.