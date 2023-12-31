Экс-советник президента Аксельрод: отстранение Трампа от выборов разорвет США

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Дэвид Аксельрод, бывший советник Барака Обамы и комментатор CNN, выразил серьезные сомнения относительно решения исключить Дональда Трампа из избирательных бюллетеней, утверждая, что это может разорвать страну на части. Он подчеркнул, что возникают вопросы о юридической обоснованности таких шагов.

Фото: Оpenverse by Гейдж Скидмор is licensed under "Donald Trump" by Gage Skidmore is licensed under CC BY-SA 2.0.

Аксельрод отметил, что стратегия Трампа заключается в использовании юридических проблем, чтобы доказать, что его политические противники преследуют его и мешают ему баллотироваться на пост президента.

Бывший советник подчеркнул, что Трамп начал выигрывать только после того, как к нему начали предъявлять обвинения.

Госсекретарь штата Мэн Шанна Беллоуз исключила Трампа из списков кандидатов на праймериз, утверждая, что его причастность к штурму Капитолия нарушила 14-ю поправку к конституции, и он не может участвовать в выборах. Это решение вызвало оспаривание со стороны юристов политика, и подобные постановления были приняты также в Колорадо. В то время как в Калифорнии, Мичигане и Миссури не удалось исключить Трампа из праймериз.