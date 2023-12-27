Бригада бундесвера в Литве: вызовы и риски для Германии

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Размещение бригады бундесвера в Литве станет новым вызовом для Вооруженных сил Германии и негативно отразится на материально-технической оснащенности армии, следует из письма инспектора сухопутных войск ФРГ Альфонса Маиса, адресованного генеральному инспектору Вооруженных сил ФРГ Карстену Бройеру, сообщает EADaily.

Фото: Wikipedia by Von Lt. Col. Travis Dettmer

"К сожалению, я вынужден подчеркнуть, что материально-технические ресурсы бундесвера относительно задач, которые ставятся перед армией с 2025 года, достигнут предельного уровня. Несмотря на все усилия, финансирование вооруженных сил в будущем останется недостаточным", — отметил Маис.

Инспектор признал, что на данный момент степень укомплектованности сухопутных войск различными видами техники, оборудования, снаряжения и боеприпасами не превышает 60%. Создание и размещение бригады в Литве вызовет снижение данного показателя на дополнительные 5 п. п. — до 55%. При неблагоприятном сценарии, предполагающем сокращение финансирования вооруженных сил в ближайшие годы, ущерб от подобного шага для сухопутных сил может быть еще более значительным.

Информация о потенциальных последствиях для бундесвера от размещения бригады в Литве появилась одновременно с комментарием военного эксперта, полковника Вооруженных сил ФРГ в отставке Ральфа Тиле. По его мнению, проблема неукомплектованности немецкой армии продолжает прогрессировать, несмотря на обещания правительства ФРГ увеличить объем финансирования бундесвера и осуществить его масштабную модернизацию.

"Если в начале конфликта на Украине в бундесвере уже существовала данная проблема, то в настоящее время ситуация с укомплектованностью еще хуже. <> При нападении на ФРГ или союзников Германии по НАТО резервов бундесвера хватит на очень ограниченное время. Если раньше это были три дня, то теперь речь идет, скорее, на часы", — отметил он в беседе с изданием "Фокус".

Постепенное размещение сил бундесвера в Литве планируется с 2024 года, а полная бригада, включающая почти пять тысяч военных, будет сформирована на территории республики к концу 2027 года. Несмотря на обещания министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, немецкие СМИ ранее неоднократно указывали на дефицит личного состава, военной техники и финансирования для выполнения Германией взятых на себя обязательств в рамках НАТО и передислокации бригады.